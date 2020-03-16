Із 12 березня по всій країні оголосили карантин, пов’язаний із поширенням коронавірусу. Це означає, що українцям по можливості потрібно залишатися вдома і не відвідувати громадські місця. А щоб ви не нудьгували в цей непростий період, телеканал СТБ приготував для вас багато цікавих проєктів та серіалів, які не дадуть вам нудьгувати. Що можна побачити на під час карантину, читайте в нашому матеріалі.

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«Холостяк»

Головне романтичне шоу весни — проєкт «Холостяк». Успішний, впевнений і професійний пілот Макс Михайлюк прийшов на проєкт, щоб зустріти своє кохання і побудувати міцні, довгострокові та надійні стосунки. Дивіться щоп’ятниці о 19:00 на телеканалі СТБ. Хто з учасниць пройде довгий шлях від першої вечірки до фіналу, де отримає заповітну обручку?

«Ніщо не трапляється двічі»

З 16 березня на телеканалі СТБ відбудеться показ багатосерійного фільму Оксани Байрак «Ніщо не трапляється двічі» із довгоочікуваним продовженням. Нагадаємо, що історія героїв фільму «Ніщо не трапляється двічі» починається у невеликому військовому містечку на самому кордоні. Але тихим і мирним воно тільки здається. Це маленька країна зі своїми правилами, де є місце пристрасті, любові, вірності і зраді. Перед героями стоять важкі рішення і фатальні зустрічі, які призведуть до випробувань… або ж до великого кохання? «Ніщо не трапляється двічі» буде виходити одразу по дві серії з понеділка по четвер о 20:05.

«МастерШеф. Професіонали»

Другий сезон кулінарного проєкту «МастерШеф. Професіонали» стартував 28 лютого. На глядачів чекають оновлені, ще більш складні конкурси і завдання, нові учасники — справжні профі, що боротимуться за звання найкращого кулінара країни. Сезон буде надзвичайно гарячим і інтригуючим. На глядачів також чекає оновлений склад суддів. До Ектора Хіменес-Браво і Володимира Ярославського приєдналася Ольга Мартиновська ‒ переможниця 3 сезону кулінарного шоу. Дивіться проєкт «МастерШеф. Професіонали»-2 щосуботи о 19:00!

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«Сліпа»

В основі серіалу «Сліпа» лежать реальні долі людей. Головна героїня ‒ сліпа провидиця бабуся Люба. Вона володіє мудрістю пращурів і відчуває людей, які звертаються до неї по допомогу. Завдяки прикметам і особливим знанням вона допомагає героям захистити себе і своїх близьких від негараздів. Зв’язатися з навколишнім світом їй допомагає онучка Катя. Вона веде блог, в якому розповідає історії людей, що прагнуть допомоги від бабусі. А ще ділиться її мудростями: чому не можна приймати у подарунок монети, як дзеркало в спальні може зруйнувати найміцніший шлюб, чим небезпечний безлад у будинку… Дивіться серіал з понеділка по четвер о 18:00!

«Один за всіх»

Проєкт «Один за всіх» зачіпає такі теми, за які бояться братися новини і програми розслідувань. Часом на деякі резонансні випадки не звертає уваги ані поліція, ані прокуратура. Кожен випуск «Один за всіх» не просто розповідає про проблеми, а шукає способи їхнього вирішення і завжди доводить справу до кінця. Дивіться соціальний проєкт по неділях о 20:00.

«Таємниці ДНК»

«Таємниці ДНК» ‒ проєкт, аналогів якому немає в Україні. У студії «Таємниці ДНК» герої програми розкажуть свої історії від і до та знайдуть відповіді на найбільш хвилюючі і життєво важливі питання. В кінці програми ведуча Тетяна Висоцька відкриє таємний конверт з результатами тесту ДНК, який відповість на головне питання гостя. Цього тижня прем’єрний випуск проєкту «Таємниці ДНК» вийде у неділю, 22 березня, о 21:45.

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«Неймовірна правда про зірок»

«Неймовірна правда про зірок» ‒ унікальний проєкт каналу СТБ, в якому глядачі побачать життя знаменитостей абсолютно з несподіваного боку. У цій програмі популярні артисти і телеведучі постають звичайними людьми зі своїми слабкостями і пристрастями. Ведучі проєкту ‒ чарівна Надія Матвєєва і незмінний Григорій Решетник. Дивіться «Неймовірну правду про зірок» з 30 березня з понеділка по четвер на телеканалі СТБ.

«Супермама»

«Супермама» ‒ це нове психологічне сімейне реаліті телеканалу СТБ, ведучим якого стане Дмитро Карпачов. Щотижня чотири мами змагатимуться за звання «Супермама». Вони будуть знайомитися з дітьми своїх конкуренток, аналізувати їхній стиль виховання, оцінювати загальний клімат у родині, самореалізацію мами та інші моменти. Дмитро Карпачов коментуватиме вчинки мам, даватиме практичні поради з виховання дітей, а також віддасть свої бали одній із них. Та, яка в кінці тижня набирає найбільшу кількість балів, отримує звання «Супермама». Дивіться новий проєкт вже скоро на телеканалі СТБ.

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