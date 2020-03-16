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Коронавірус в Україні: як захистити себе

16.03.2020

Із 12 березня в Україні оголошено карантин, який пов’язаний із появою коронавірусу. Станом на 16 березня (9:00) в нашій країні офіційно зафіксовано п`ять випадків зараження COVID-19. Один ‒ із летальним результатом. Як уберегти себе від коронавірусу? Докладніше читайте в нашому матеріалі.

коронавирус

Коронавірус ‒ це гостре вірусне захворювання, що характеризується переважним ураженням дихальної системи і шлунково-кишкового тракту. Сьогодні це захворювання було виявлено у жителів 110 країн світу.

Що зробити, щоб не заразитися коронавірусом? Для цього слід дотримуватися простих запобіжних заходів.

Більше на тему: Що робити, якщо запідозрили коронавірус у себе або близьких

Заходи профілактики коронавируса:

  • відмовтеся від поїздок у регіони, де найбільш часто зустрічається коронавірусна інфекція;
  • не контактуйте з людьми, які нещодавно відвідали країни з великою кількістю захворювань на коронавірус; 
  • носіть засоби індивідуального захисту (маски), якщо у вас є ознаки респіраторних захворювань;
  • регулярно мийте руки з милом протягом 20-40 секунд;
  • не вживайте в їжу сире м’ясо;
  • не торкайтеся обличчя руками, адже вірус може проникати через слизову;
  • обмежте контакти на близькій відстані (не менше 1,5 метра);
  • дезинфікуйте свої речі (телефони, планшети та інше) і користуйтеся антисептиком;
  • зміцнюйте місцевий імунітет (дотримуйтеся температурного режиму у приміщенні ‒ 18-20 градусів, підтримуйте необхідну вологість ‒ від 40 до 60%);
  • провітрюйте приміщення;
  • зволожуйте слизові оболонки верхніх дихальних шляхів сольовими розчинами.

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коронавирус

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