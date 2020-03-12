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Коронавірус в Україні 2020: чим зайняти дитину

12.03.2020

Із 12 березня протягом трьох тижнів в Україні через загрозу епідемії коронавірусної інфекції заплановано введення карантину. В цей час у столиці крім навчальних закладів будуть також зачинені розважальні центри й кінотеатри. Чим зайняти дитину під час карантину? Ще й так, щоб було і весело, і з користю? Про це читайте в нашому матеріалі.

коронавирус

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Прогулянки на свіжому повітрі

На дворі березень і прекрасна погода. У такий золотий час не хочеться сидіти вдома. Але що робити, якщо з’являтися в місцях скупчення великої кількості людей небажано? Якщо у вас є машина, ви можете відправитися у невелику прогулянку, наприклад, до лісу. Влаштуйте сімейний пікнік, прогуляйтеся, пограйте в рухливі ігри. Головне, щоб вам було весело.

коронавирус

Настільні ігри

Під час карантину і у дитини, і у мами, яка за нею доглядає, буде багато вільного часу. Щоб з користю провести день, знайдіть годинку-другу на те, щоб пограти в настільні ігри. Добре, що нині їх вибір досить різноманітний. Монополія, доміно, лото і інші цікаві ігри. Вони не тільки займуть дитину, але й дозволять навчитися чомусь новому.

коронавирус

Виростити рослину

Весна час для того, щоб посадити розсаду. І не страшно, якщо ви живете у місті. Деякі рослини прекрасно ростуть у горщиках. Так що сміливо можете бігти в магазин за насінням помідорів, лимонів або авокадо. Вирощування рослин не тільки підвищить знання вашої дитини з ботаніки, але й додасть їй відповідальності! Адже за рослиною потрібно правильно доглядати!

коронавирус

Роздрукувати фотографії

Сьогодні ми майже не друкуємо фотографії. Все частіше зберігаємо їх у смартфоні або на комп’ютері. А даремно! Що може бути краще за портрети або будь-які інші сімейні фото, красиво розвішані на стінах. Карантин прекрасна можливість розібрати накопичені старі фото, обрати найкращі, роздрукувати їх і повісити в кімнатах. Хто знає, може, таке заняття розбудить у вашій дитині інтерес до фотографії і вона захоче розвиватися в цьому напрямку.

коронавирус

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Приготувати нову страву

Карантин можна провести з користю. Запитайте, яку нову страву хочуть скуштувати ваші діти. Візьміть кулінарну книгу або виберіть новий рецепт відомого шеф-кухаря і приготуйте святковий обід. А краще нехай ваше чадо готує разом із вами. Такі майстер-класи можна влаштовувати хоч щодня. Аби було бажання.

коронавирус

Зайнятися творчістю

У кожного з нас є своя маленька мрія, на яку часто не вистачає часу. Так ось карантин прекрасна можливість втілити в реальність давнє бажання навчитися грати на піаніно, написати картину або невелике оповідання. Головне, виділити для цього декілька годин щодня. І ми впевнені, що за три тижні ви навчитеся багато чому.

коронавирус

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