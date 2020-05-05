Коронавирус в Украине 2020: что посмотреть на карантине

С 12 марта во всей стране объявили карантин, связанный с распространением коронавируса. Это значит, что украинцам по возможности нужно оставаться дома и не посещать массовые мероприятия. А чтобы вы не скучали в этот непростой период, телеканал СТБ приготовил для вас много интересных проектов и сериалов, которые скрасят ваши вечера. Что посмотреть во время карантина, читайте в нашем материале.

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«Холостяк»

Главное романтическое шоу весны ‒ проект «Холостяк». Успешный, уверенный и профессиональный пилот Макс Михайлюк пришел на проект, чтобы встретить свою любовь и построить крепкие, долгосрочные и надежные отношения. Смотрите каждую пятницу в 19:00 на телеканале СТБ. Кто же из участниц пройдет долгий путь от первой вечеринки до финала, где получит заветное кольцо?

«Папаньки»

«Папаньки» — история о четырех друзьях, живущих в одном дворе столичной многоэтажки. Кроме мужских интересов их объединяет важная тема — воспитание детей. Сериал рассказывает об их отношениях со своими чадами, женами и родителями. Герои постоянно попадают в забавные, порой нелепые и всегда очень смешные ситуации. Но все невзгоды помогает пережить крепкая мужская дружба и ответственность за детей!

«МастерШеф. Профессионалы»

Второй сезон кулинарного проекта «МастерШеф. Профессионалы» стартовал 28 февраля. Зрителей ждут обновленные, еще более сложные конкурсы и задания. Новые участники в лице настоящих профи, будут бороться за звание лучшего кулинара страны. Сезон будет чрезвычайно горячим и интригующим. Зрителей также ждет обновленный состав судей. К Эктору Хименес-Браво и Владимиру Ярославскому присоединилась Ольга Мартыновская — победительница 3 сезона кулинарного шоу. Смотрите проект «Мастершеф. Профессионалы»-2 каждую субботу в 19:00!

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«Акушерка»

«Акушерка» – это новая медицинская драма над производством которой работает команда StarLight Production. Генеральным продюсером проекта выступила директор сериального производства группы StarLightMedia – Галина Балан-Тимкина. остросюжетная мелодрама. Зрители в 12 сериях увидят далеко не идеальную картинку периода ожидания детей и счастья материнства. Это не просто сериал про врачей, он про отношения и колоссальный объем всевозможных эмоций, чувств и открытий.

«Предвзятое отношение»

«Предвзятое отношение» – это детективная драма. Наталья Горенко – в прошлом успешный следователь – работает в патрульной полиции, и готовится встретить свой 45-й день рождения. Она тяжело переживает разрыв отношений со своим единственным сыном Ильей, который не общается с ней семь лет. Илья не может простить матери того, что, будучи следователем, она отказалась «отмазать сына» от тюрьмы за совершенное им преступление. По этой же причине от Натальи ушел муж – судмедэксперт Степан Феофанов, возмущенный её «излишней принципиальностью». Выйдя на свободу, Илья избегает любого общения с родителями, а те, в свою очередь, годами не общаются друг с другом. Но однажды в морг для вскрытия поступает тело со следами насильственной смерти, в котором судмедэксперт Феофанов узнает своего сына Илью. Трагедия объединяет бывших супругов, теперь их главная цель – найти убийцу сына.

«Спіймати Кайдаша»

Новое прочтение повести Ивана Нечуй-Левицкого «Кайдашева сім’я». Сценаристом проекта выступила Наталка Ворожбит. Также она впервые стала шоураннером проекта. Саундтреком к сериалу стала музыка DakhaBrakha. Одни из главных ролей сыграли секс-символ «Крепостной» Тарас Цымбалюк и звезда «Киборгов» Виктор Жданов, который поделился своим мнением о новом прочтении известной истории.

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«Неймовірна правда про зірок»

«Неймовірна правда про зірок» — уникальный проект канала СТБ, в котором зрители увидят жизнь знаменитостей совершенно с неожиданной стороны. В этой программе популярные артисты и телеведущие предстают обычными людьми со своими слабостями и пристрастиями. Ведущие проекта — очаровательная Надежда Матвеева и бессменный Григорий Решетник. Смотрите проект «Неймовірна правда про зірок» с 30 марта с понедельника по четверг на телеканале СТБ.

«Супермама»

«Супермама» — это новое психологическое семейное реалити телеканала СТБ, ведущим которого станет Дмитрий Карпачев. Еженедельно четыре мамы будут соревноваться за звание «Супермамы». Они будут знакомиться с детьми своих конкуренток, анализировать их стиль воспитания, оценивать общий климат в семье, самореализацию мамы и другие моменты. Дмитрий Карпачев будет комментировать поступки мам, давать практические советы по воспитанию детей, а также отдаст свои баллы одной из них. Та, которая в конце недели набирает наибольшее количество баллов, получает звание «Супермама». Смотрите новый проект уже скоро на телеканале СТБ.

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