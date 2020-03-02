Азербайджан на конкурсі Євробачення-2020 представить Саміра Ефенді. Пісня, з якою співачка представлятиме країну, ще невідома. Подробиці – далі в матеріалі!

Громадський мовник Ictimai підтвердив, що співачка Саміра Ефенді представлятиме Азербайджан на Євробаченні-2020. Телекомпанія обрала співачку в рамках внутрішнього конкурсу.

5 кандидатів боролися за те, щоб представляти Азербайджан в Роттердамі: Ефенді, Ламан Дадашева, Ельвін Новрузов, Джабраїл Расулов ​​та Ріад Абдулов. В результаті Саміра Ефенді була обрана на основі голосів міжнародної групи музичних експертів, в тому числі музичних продюсерів, авторів і композиторів, журналістів і представників телевізійної індустрії.

Саміра безумовно присвятила себе Євробаченню, адже це була її п’ята спроба представляти Азербайджан.

Про Саміру Ефенді

28-річна Саміра брала участь в популярних музичних програмах, одна з них – «Голос Азербайджану» (3 місце). У 2017 році вона також взяла участь в міжнародному конкурсі співаків «Зірка Шовкового шляху», який транслювався в Казахстані (3-е місце). А в 2019 році вона успішно представляла Азербайджан на «Голосі Нур-Султана», знову в Казахстані.

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