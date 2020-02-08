Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

Assol: біографія, творчість і всі новини про артистку

08.02.2020

Assol стала одним із півфіналістів Національного відбору на Євробачення 2020. Артистка готова боротися за право представляти Україну на міжнародному музичному конкурсі в Нідерландах. Біографію учасниці Національного відбору на Євробачення 2020 Assol читайте в матеріалі.

Євробачення 2020: онлайн-трансляція Нацвідбору в Україні від 08.02.2019 (перший півфінал)

Assol – молода українська співачка, що стала популярною ще в ранньому дитинстві. Співочу кар’єру дівчина почала в п’ять років і досягла великих успіхів в українському шоу-бізнесі. Тепер Assol – учасниця Нацвідбору на Євробачення-2020. 

Більше на тему: Assol про участь в Нацвідборі на Євробачення 2020

Вокалом Катя Тараненко (справжнє ім’я співачки. — Прим. ред.) стала займатися з трьох років, а в п’ять уже вийшла на велику сцену під псевдонімом Ассоль. Перший відеокліп було знято на пісню «Алые паруса». У 2000 році у юної співачки вийшов однойменний студійний альбом, а за рік відбулася концертна програма «Зірка Ассоль». Влітку 2008 вийшов у світ черговий альбом юної співачки «Про тебе». Після цього вона взяла паузу на кілька років, щоб приділити більше уваги навчанню.

У 2016 році Катя взяла участь у шостому сезоні шоу «Голос країни» і дійшла до півфіналу, заявивиши про свій камбек. 

Більше на тему: Олександр Порядинський: біографія, творчість та всі новини про артиста

На початку 2017 року Ассоль випустила власний музичний щоденник – 7 пісень, які артистка довго не наважувалася показати широкому загалові. Це рядки про перше кохання і розставання, щирі сльози після пережитих хвилин неймовірної радості. Новий музичний проєкт співачки отримав назву «Літопис Ассоль».

2019 рік став переломним в кар’єрі співачки. З відзнакою закінчивши університет у Лондоні, вона вийшла заміж. А в кінці жовтня 2019 після дворічної перерви гучно повернулася на музичну сцену і перезапустила свою творчість – стала Assol. Артистка випустила авторський трек «Тобі», присвячений чоловікові, і зняла романтичний кліп.

Assol налаштована рішуче і точно знає, чого хоче. За її словами, Євробачення потрібне їй для того, аби довести: музика може змінити світ навколо нас. Це експеримент співачки, яким вона хоче змінити ставлення людей до їхнього повсякденного життя. 

Купити квитки на Нацвідбір-2020 можна вже зараз:

https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/

Більше на тему: Євробачення 2020: пісні учасників Національного відбору на Євробачення 2020 в Україні

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: останні новини
Андрій Данилко: найкращі пісні члена журі Нацвідбору на Євробачення-2020
Андрій Данилко: найкращі пісні члена журі Нацвідбору на Євробачення-2020
Євробачення-2020: культові досягнення Андрія Данилка
Євробачення-2020: культові досягнення Андрія Данилка
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Гурт KAZKA пообіцяв повернутися на Нацвідбір
Гурт KAZKA пообіцяв повернутися на Нацвідбір
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Пекельні будні українських музикантів: Pianoбой доїть корову
Пекельні будні українських музикантів: Pianoбой доїть корову
Аліна Паш виступить на фестивалі «Сонар» у Барселоні
Аліна Паш виступить на фестивалі «Сонар» у Барселоні
Еліна Іващенко: Досить говорити, що я замала для Євробачення!
Еліна Іващенко: Досить говорити, що я замала для Євробачення!
Олег Винник оголошує «марафон любові»
Олег Винник оголошує «марафон любові»

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить