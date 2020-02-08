Assol: біографія, творчість і всі новини про артистку

Assol стала одним із півфіналістів Національного відбору на Євробачення 2020. Артистка готова боротися за право представляти Україну на міжнародному музичному конкурсі в Нідерландах. Біографію учасниці Національного відбору на Євробачення 2020 Assol читайте в матеріалі.

Євробачення 2020: онлайн-трансляція Нацвідбору в Україні від 08.02.2019 (перший півфінал)

Assol – молода українська співачка, що стала популярною ще в ранньому дитинстві. Співочу кар’єру дівчина почала в п’ять років і досягла великих успіхів в українському шоу-бізнесі. Тепер Assol – учасниця Нацвідбору на Євробачення-2020.

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Вокалом Катя Тараненко (справжнє ім’я співачки. — Прим. ред.) стала займатися з трьох років, а в п’ять уже вийшла на велику сцену під псевдонімом Ассоль. Перший відеокліп було знято на пісню «Алые паруса». У 2000 році у юної співачки вийшов однойменний студійний альбом, а за рік відбулася концертна програма «Зірка Ассоль». Влітку 2008 вийшов у світ черговий альбом юної співачки «Про тебе». Після цього вона взяла паузу на кілька років, щоб приділити більше уваги навчанню.

У 2016 році Катя взяла участь у шостому сезоні шоу «Голос країни» і дійшла до півфіналу, заявивиши про свій камбек.

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На початку 2017 року Ассоль випустила власний музичний щоденник – 7 пісень, які артистка довго не наважувалася показати широкому загалові. Це рядки про перше кохання і розставання, щирі сльози після пережитих хвилин неймовірної радості. Новий музичний проєкт співачки отримав назву «Літопис Ассоль».

2019 рік став переломним в кар’єрі співачки. З відзнакою закінчивши університет у Лондоні, вона вийшла заміж. А в кінці жовтня 2019 після дворічної перерви гучно повернулася на музичну сцену і перезапустила свою творчість – стала Assol. Артистка випустила авторський трек «Тобі», присвячений чоловікові, і зняла романтичний кліп.

Assol налаштована рішуче і точно знає, чого хоче. За її словами, Євробачення потрібне їй для того, аби довести: музика може змінити світ навколо нас. Це експеримент співачки, яким вона хоче змінити ставлення людей до їхнього повсякденного життя.

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