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Олександр Порядинський: біографія, творчість та всі новини про артиста

21.01.2020

Переможець 4-го сезону «Х-фактор» 21-річний співак Олександр Порядинський продовжує свій шлях на музичній стезі. Тепер Олександр  півфіналіст Нацвідбору на Євробачення-2020. Детальніше про творчість і всі новини про артиста читайте в матеріалі.

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Олександр Порядинський переможець 4-го сезону «Х-фактор». 21-річний співак продовжує свій шлях на музичній стезі. Саша народився 4 лютого 1998 року. У його родині п’ятеро дітей, і він наймолодший. Саша каже, що найбільший вплив у житті на нього справили батьки, брати і бабуся.

Після перемоги в шоу «Х-фактор»-4 співак змінювався на очах. Зараз ми можемо бачити, як скромний хлопець із села Гнідинці Чернігівської області перетворився на стильного самодостатнього артиста. Хлопцеві вдалося скинути понад 60 кг і буквально переродитися.

Артист представив слухачам свою нову пісню «Savior», призначену для Нацвідбору на Євробачення-2020. За словами Олександра, це не просто ліричний трек з насиченим саундом і сильною вокальною партією. Амбіційний музикант звернувся до важливої, складної теми, яка, на думку артиста, не залишить байдужим нікого.

«Вже сама назва Savior є багатозначною. Спаситель або мотиватор до самореалізації і людина, здатна на самопожертву. І оскільки всі ми різні, кожен може знайти власне тлумачення цієї назви, особистий сенс пісні, відкрити в ній дуже близьку історію», каже Олександр Порядинський.


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