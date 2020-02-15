Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.
Александр Порядинский: биография, творчество и все новости об артисте
Победитель 4-го сезона «Х-фактор» 21-летний певец Александр Порядинский продолжает свой путь на музыкальной стези. Теперь Александр — полуфиналист Нацотбора на Евровидение 2020. Подробнее о творчестве и все новости об артисте читайте в материале.
Евровидение 2020: второй полуфинал нац отбора на Евровидение (эфир от 15.02.2020) – смотреть онлайн трансляцию
Александр Порядинский – победитель 4-го сезона «Х-фактор». 21-летний певец продолжает свой путь на музыкальной стези. Саша родился 4 февраля 1998 года. В его семье пятеро детей, и он – самый младший. Саша говорит, что самое большое влияние в жизни на него оказали родители, братья и бабушка.
После победы в шоу «Х-фактор»-4 певец менялся на глазах. Сейчас мы можем видеть, как скромный парень из села Гнединцы Черниговской области превратился в стильного самодостаточного артиста. Парню удалось сбросить более 60 кг и буквально переродиться.
Більше на тему: GARNA: биография, творчество и все новости об артистке
Артист представил слушателям свою новую песню «Savior», предназначенную для Нацотбора на Евровидение-2020. По словам Александра, это не просто лирический трек с насыщенным саундом и сильной вокальной партией. Амбициозный музыкант обратился к важной, сложной теме, которая, по мнению артиста, не оставит равнодушным никого.
Більше на тему: Александр Порядинский об участии в Нацотборе на Евровидение 2020
«Уже само название — Savior — является многозначным. Спаситель или мотиватор к самореализации и человек, способный на самопожертвование. И поскольку все мы разные, каждый может найти собственное толкование этого названия, личный смысл песни, открыть в ней очень близкую историю», — говорит Александр Порядинский.