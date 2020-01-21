GARNA: біографія, творчість і всі новини про артистку

GARNA ‒ українська співачка з унікальною манерою виконання і сильним вокалом. Дівчина стала півфіналісткою Національного відбору на Євробачення-2020 року. Артистка готова боротися за право представляти Україну на міжнародному музичному конкурсі в Роттердамі, Нідерланди. Біографію учасниці Національного відбору на Євробачення-2020 GARNA читайте в матеріалі.

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GARNA (Альона Левашева) народилася 17 січня 1988 року в Луганську. З п’яти років почала займатися вокалом. У сім років вступила в Луганську середню музичну школу по класу скрипки і фортепіано. Протягом усього навчання в початковій музичній школі була призером в регіональних дитячих конкурсах. У шостому класі школи написала дві перші авторські пісні українською мовою – «Моя скрипка» і «Ранок», – з якими виступила на Луганському обласному композиторському конкурсі й посіла перше місце. Альона Левашева брала участь у дитячих конкурсах «Золотий Дударик», «Пісенні крила Чураївні», Міжнародному музичному конкурсі «В гостях у Айвазовського» тощо. Закінчила Харківську середню спеціалізовану музичну школу-інтернат по класу скрипки.

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Після закінчення школи Альона Левашева вступила до Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (скрипка, естрадно-джазовий вокал). Дівчина брала участь у багатьох фестивалях, де займала призові місця.

У 2006 році познайомилася з музикантом і саунд-продюсером Олексієм Хорольським, з яким у 2011 році почала працювати в музичному колективі «Magnifika Band». Кавер-версія на композицію «Delicate» потрапила в німецький збірник «The electro swing revolution vol.7». У 2016 році колектив змінив назву, музикантів і продовжив гастрольну діяльність у новому складі як «MANERA».

Із 2014 року і донині Альона Левашева є вокалісткою симфонічного кросовер-оркестру Prime Orchestra. За п’ять років існування оркестру було зіграно близько 500 концертів у містах України.

У 2019 Альона Левашева та музичний продюсер Олексій Хорольський створили сольний проєкт під назвою GARNA, прем’єра якого відбулася у грудні 2019 року в Києві. Дебютна пісня проєкту «Who we are» буде представлена ​​публіці в рамках Нацвідбору на Євробачення-2020.

Автором слів і музики конкурсної композиції виступила сама GARNA. Аранжувальником став відомий бітмейкер Роман Непомнящий (NeRo).

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