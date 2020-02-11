GARNA: биография, творчество и все новости об артистке

GARNA ‒ украинская певица с уникальной манерой исполнения и сильным вокалом. Девушка стала полуфиналисткой Национального отбора на Евровидение 2020. Артистка готова бороться за право представлять Украину на международном музыкальном конкурсе в Роттердаме, Нидерланды. Биографию участницы Национального отбора на Евровидение-2020 GARNA читайте в материале.

Больше по теме: Все песни участников Нацотбора на Евровидение-2020 (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

GARNA (Алена Левашева) родилась 17 января 1988 года в Луганске. С пяти лет начала заниматься вокалом. В семь лет поступила в Луганскую среднюю музыкальную школу по классу скрипки и фортепиано. На протяжении всего обучения в начальной музыкальной школе была призером в региональных детских конкурсах. В шестом классе школы написала две первые авторские песни на украинском языке – «Моя скрипка» и «Ранок», – с которыми выступила на Луганском областном композиторском конкурсе и заняла первое место. Алена Левашева принимала участие в детских конкурсах «Золотий дударик», «Пісенні крила Чураївни», Международном музыкальном конкурсе «В гостях у Айвазовского» и др. Окончила Харьковскую среднюю специализированную музыкальную школу-интернат по классу скрипки.

Больше по теме: CLOUDLESS: история создания, творчество и все новости о группе

Больше по теме: Определен весь состав жюри Нацотбора на Евровидение-2020

После окончания школы Алена Левашева поступила в Харьковский национальный университет искусств имени И. П. Котляревского (скрипка, эстрадно-джазовый вокал). Девушка принимала участие во многих фестивалях, где занимала призовые места.

В 2006 году познакомилась с музыкантом и саунд-продюсером Алексеем Хорольским, с которым в 2011 году начала работать в музыкальном коллективе «Magnifika Band». Кавер-версия на композицию «Delicate» попала в немецкий сборник «The electro swing revolution vol.7». В 2016 году коллектив изменил название, музыкантов и продолжил гастрольную деятельность в новом составе как «MANERA».

С 2014 года по настоящее время Алена Левашева является вокалисткой симфонического кроссовер-оркестра Prime Orchestra. За пять лет существования оркестра было сыграно около 500 концертов по городам Украины.

В 2019 году певицей Аленой Левашевой и музыкальным продюсером Алексеем Хорольским был создан сольный проект под названием GARNA, премьера которого состоялась в декабре 2019 года в Киеве. Дебютная песня проекта «Who we are» будет представлена публике в рамках Нацотбора на Евровидение-2020.

Автором слов и музыки конкурсной композиции выступила сама GARNA. Аранжировщиком стал известный битмейкер Роман Непомнящий (NeRo).

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ