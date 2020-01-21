Все песни участников Нацотбора на Евровидение-2020 (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
Стали известны имена 16-ти полуфиналистов Нацотбора на Евровидение в 2020 году. Это не только популярные, но и молодые артисты разных музыкальных жанров. 8, 15 и 22 февраля в прямых эфирах Национального отбора среди них будет определен победитель, который представит Украину на Евровидении в Роттердаме. А пока знакомимся с конкурсными песнями артистов.
Элина Иващенко – «Get up»
Александр Порядинский – «Savior»
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CLOUDLESS – «Drown Me Down»
GARNA – «Who We Are?»
FO SHO – BLCK SQR
GIO – Feeling so Lost
Ведущий прямых эфиров – Сергей Притула.
Члены жюри – Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов.
Телевизионная съемка Национального отбора на Евровидение будет проходить в столичном Дворце культуры КПИ по адресу: пр-т Победы, 37.
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