Телеканалы СТБ и UA:Суспільне определились с полным составом жюри Национального отбора на Евровидение-2020. В феврале вместе с Тиной Кароль и Андреем Данилко место за судейским столом займет Виталий Дроздов.

Виталий Дроздов

Новый судья Национального отбора 2020 Виталий Дроздов в украинской музыкальной индустрии давно признан одним из лучших экспертов. Много лет Виталий удерживает на лидерской позиции радиостанцию ​​«Хит ФМ», является членом жюри крупных музыкальных премий в Украине и участвует в важных для украинской музыки событиях.

«Я очень ценю, что мне доверили стать частью профессионального жюри Национального отбора на Евровидение-2020. Надеюсь, что мой почти 30-летний опыт работы на радио будет полезным при выборе именно той песни и того артиста, которые смогут зацепить массовую европейскую аудиторию. Украина — одна из самых сильных музыкальных стран в Европе на сегодня. И для меня идеальный представитель Украины на Евровидении — это артист с ярким образом, с выраженным мелодизмом, современной подачей и аранжировкой. Среди всего музыкального материала, представленного полуфиналистами отбора, я буду искать песню-«ракету», которая сможет запомниться зрителям буквально с первого раза. Это специфика конкурса Евровидение, ведь именно такая песня имеет больше шансов на победу», — комментирует Виталий Дроздов.

Тина Кароль

В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на песенном конкурсе Евровидение, который проходил в Афинах, где заняла 7 место. Более 15 лет Тина Кароль занимается активной музыкальной деятельностью: певица является тренером вокального шоу «Голос країни», выпустила 11 альбомов, 35 клипов и 3 музыкальных фильма; на ее счету 11 концертных сольных туров. Тина Кароль многократно отмечена государственными и церковными наградами (за весомый вклад в развитие культуры и искусства Украины и за свою благотворительную деятельность), а также получила около 20 музыкальных и телевизионных премий, среди которых M1 MUSIC AWARDS, YUNA, Телетриумф.

Андрей Данилко

Британское издание The Guardian назвало номер Верки Сердючки «лучшей песней, которая не выиграла Евровидение». Также «Dancing! Lasha Tumbai» был признан самым ярким номером за всю историю этого песенного конкурса.

В 2016-2020 годах Андрей Данилко — судья Национального отбора Евровидения. В это же время он становится членом жюри обновленного состава судей шоу «Х-фактор» на телеканале СТБ. Следует отметить, что он продолжил судейство и в 10 сезоне «Х-фактор».

Известно, что 22 января состоится жеребьевка, по результатам которой определится порядок выступлений в первом и втором полуфиналах.

Напомним, прямые эфиры Национального отбора на Евровидение-2020 пройдут 8, 15 (полуфиналы) и 22 февраля (финал) одновременно на телеканалах СТБ и UA: ПЕРВЫЙ.

Ведущий прямых эфиров – Сергей Притула.

Члены жюри – Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов.

Телевизионная съемка Национального отбора на Евровидение состоится в столичном Дворце культуры КПИ по адресу: пр-т Победы, 37.

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