Переможець 4-го сезону легендарного вокального шоу «Х-фактор» 21-річний співак Олександр Порядинський продовжує вражати своїх фанатів новими кроками у шоу-бізнесі. Тепер він — півфіналіст Нацвідбору на Євробачення-2020. Читайте інтерв’ю Олександра Порядинського просто зараз!

Як у тебе з’явилася ідея прийти на Євробачення?

Якщо чесно, то я вже третій рік поспіль приходжу на Нацвідбір. Мені дуже подобається це шоу і конкурс впринципі. Минулого року на Євробачення не поїхав ніхто, а цього року поїду я.

А про що твоя конкурсна пісня?

Пісня про те, що в людини відбуваються реальні проблеми в житті, але вона сильна і вміє з ними справлятися.

Це якось пов’язано з твоїм особистим життєвим досвідом?

Звичайно! Якщо ви прочитаєте переклад цієї пісні, то відразу зрозумієте, що вона пов’язана навіть з вами. Це дуже життєва пісня! У кожного з нас бувають важкі моменти, але з ними потрібно справлятися і ніколи не опускати руки!

А наскільки тобі важливо перемогти в Нацвідборі?

Для мене це дуже важливо, бо я реально хочу представляти Україну на Євробаченні! Це моя мрія дитинства, а мрії повинні здійснюватися!

Ти говорив про те, що підкорював сцену Нацвідбору вже тричі. Тобто кожного разу на Нацвідбір ти приходив із новою піснею?

Звичайно! Але пісню для цьогорічного Нацвідбору мені написала прекрасна авторка – Яна Ковальова. Я вдячний їй за цю композицію. Хоч я і ходив на прослуховування цілих три рази, цього року я налаштований перемагати!

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