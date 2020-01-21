Assol, учасниця Нацвідбору на Євробачення, спеціально для читачів STB.UA розповіла про те, чому зважилася прийти на конкурс, про що її пісня і який меседж вона транслюватиме через свій виступ. Детальніше – далі в матеріалі.

Катю, як минув твій виступ на прослуховуванні Нацвідбору?

Це було дуже класно! Ми запалили, а я особисто – кайфанула! І мені здається, що це найважливіше! Я рада, що мою пісню почує ширша аудиторія, для мене важливо, щоб мою творчість чули, слухали і відчували. Тому що моя конкурсна пісня зачіпає важливу тему.

Про що твоя конкурсна пісня?

Пісня називається «Save It», і вона про те, як важливо берегти планету, де ми живемо, як важливо охороняти природу і почати діяти із самого себе. І кожен з нас може внести свій вклад: не кидати сміття під ноги, не використовувати пластик, правильно сортувати відходи. Мені дуже хочеться, щоб українці звернули увагу на нашу країну. Тому що у нас, точно так само, як і в Австралії, на жаль, горять ліси, у нас багато своїх проблем, в тому числі й екологічних. Тому нам всім варто приділяти увагу захисту навколишнього середовища.

Не боїшся, що меседж пісні вважатимуть досить типовим?

Навпаки, моя композиція з дуже серйозним посилом. Типова пісня була б, якби я вийшла і почала співати про нещасне кохання або розбите серце. Я виходжу на сцену і знаю, про що говорю, тож такої думки не виникне. Якийсь час тому я сама, наприклад, відмовилася від пластикових трубочок, сортую сміття, намагаюся стежити за тим, як мої дії впливають на навколишнє середовище. Це не означає, що я сиджу і вичитую всі новини на тему екології та роблю нотатки. Я починаю із себе.

Ти раніше жила у Великобританії. Чому зараз повернулася в Україну?

Я завжди говорила, що жити буду тільки в Україні. Я дуже люблю наш народ, я – патріот нашої країни. Я здобула освіту у Великобританії та привезла її сюди.

Чому саме твоя пісня повинна представляти Україну на Євробаченні-2020?

Тому що зараз, як ніколи, актуальна проблема того, що люди не бережуть планету, на якій живуть. Є ризик, що ми останнє покоління, яке може щось змінити. Ця пісня народилася в найправильніший момент, і я подумала, що зобов’язана її показати на Євробаченні, розповісти про це! Моя пісня не просто про глобальні проблеми – вона про нас.

А особисто ти навіщо прийшла на Нацвідбір?

Євробачення і навіть Нацвідбір на конкурс – події, які щороку отримують величезні охоплення аудиторії. Тому, коли я наважилася брати участь у конкурсі, я вирішила, що моя пісня буде особливою. Вона буде не просто про важливі проблеми світу, тому що передусім потрібно боротися з труднощами, які зовсім поруч. Потрібно почати із себе, щоб допомогти іншим.

https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/

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