Assol, участница Нацотбора на Евровидение, специально для читателей STB.UA рассказала о том, почему решилась прийти на конкурс, о чем ее песня и какой месседж она будет транслировать через свое выступление. Подробнее — далее в материале.

Катя, как прошло твое выступление на прослушивании Нацотбора?

Это было очень классно! Мы зажгли, а я лично – кайфанула! И мне кажется, что это самое важное! Я рада, что мою песню услышит более широкая аудитория, для меня важно, чтобы мое творчество слышали, слушали и ощущали. Потому что моя конкурсная песня затрагивает важную тему.

О чем твоя конкурсная песня?

Песня называется «Save It», и она о том, как важно беречь планету, где мы живем, как важно охранять природу и начать действовать с самого себя. И каждый из нас может внести свой вклад: не бросать мусор под ноги, не использовать пластик, правильно сортировать отходы. Мне очень хочется, чтобы украинцы обратили внимание на нашу страну. Потому что у нас, точно так же, как и в Австралии, к сожалению, горят леса, у нас много своих проблем, в том числе и экологических. Поэтому нам всем стоит уделять внимание защите окружающей среды.

Не боишься, что месседж песни посчитают довольно типичным?

Наоборот, моя композиция с очень серьезным посылом. Типичная песня была бы, если бы я вышла и начала петь о несчастной любви или разбитом сердце. Я выхожу на сцену и знаю, о чем говорю, так что такого мнения не возникнет. Какое-то время назад я сама, например, отказалась от пластиковых трубочек, сортирую мусор, стараюсь следить за тем, как мои действия влияют на окружающую среду. Это не значит, что я сижу и вычитываю все новости на тему экологии и делаю заметки. Я начинаю с себя.

Ты раньше жила в Великобритании. Почему сейчас вернулась в Украину?

Я всегда говорила, что жить буду только в Украине. Я очень люблю наш народ, я – патриот нашей страны. Я получила образование в Великобритании и привезла его сюда.

Почему именно твоя песня должна представлять Украину на Евровидении-2020?

Потому что сейчас, как никогда, актуальна проблема того, что люди не берегут планету, на которой живут. Есть риск, что мы последнее поколение, которое может что-то изменить. Эта песня родилась в самый правильный момент, и я подумала, что обязана ее показать на Евровидении, рассказать об этом! Моя песня не просто о глобальных проблемах – она о нас.

А лично ты зачем пришла на Нацотбор?

Евровидение и даже Нацотбор на конкурс – события, которые ежегодно получают огромные охваты аудитории. Поэтому, когда я приняла решение участвовать в конкурсе, я подумала, что моя песня будет особенной. Она будет не просто о важных проблемах мира, потому что прежде всего нужно бороться с трудностями, которые совсем рядом. Нужно начать с себя, чтобы помочь другим.

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