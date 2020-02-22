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TVORCHI – «Bonfire»: песня для Нацотбора

22.02.2020

TVORCHI представили песню, с которой 22 февраля планируют покорить финал Нацотбора в Украине, а потом, возможно, и Евровидение 2020. Подробнее о песне, которую группа подготовила на Национальный отбор, – в материале.

Смотрите финал Отбора на Евровидение 2020 – онлайн трансляция на сайте

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Группа TVORCHI представила полную версию песни и клипа «Bonfire», что переводится как «Костер». Именно эту композицию музыканты будут исполнять в финале Нацотбора на Евровидение-2020, который состоится 22 февраля. 

По словам исполнителей, песня о том, что именно хочет донести молодежь современному миру. О том, что люди должны быть сознательными в отношении к нашей планете и отвечать за свои действия:

«Мы видим, как меняется мир, как меняется наш стиль жизни. И эти изменения не всегда к лучшему. Но закрывать глаза на проблемы — не наш вариант. Еще есть время признать ошибки и все изменить», — говорят TVORCHI о своем конкурсном треке.

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А купить билеты на Нацотбор-2020 можно уже сейчас:

https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/

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