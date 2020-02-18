Победительница Евровидения-2016 и ексчлен жюри Джамала (Jamala) прокомментировала выступление финалистов первого полуфинала Нацотбора на Евровидение-2020 TVORCHI. Понравились ли финалисты придирчивой певице? Есть ли шансы у молодых фармацевтов? Читайте прямо сейчас!

Яркая и уверена Джамала (Jamala) прокомментировала выступление финалистов Нацотбора в прямом эфире радио «Хит FM». По ее словам, молодой группе TVORCHI не хватает эпатажа:

«Я кайфую от музыки TVORCHI, у них есть такая свежесть! Когда они запели, у меня были ощущения, будто открыли окна! Да, им не хватает уверенности, но если солист TVORCHI за эту неделю сделает невероятное, подтянет вокал и будет более уверенным, то будет круто! Мне не хватает эпатажа в виде, движениях. Хочется, чтобы он был на сцене, как лев».

Также Джа рассказала, что видит группу TVORCHI в финале:

«Вокалист должен сам загореться на сцене, этого не хватает. Зажигайтесь, TVORCHI! Я вижу их в финале! Они харизматичные, притягивают, и у них есть классная песня. Но надо вокал! Сейчас голос у них слабее. Но если они пацаны – они сделают! За неделю можно попробовать подтянуть вокал».

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