По итогу первого и второго полуфиналов Национального отбора на Евровидение-2020 определены финалисты, которые поборются за возможность отправиться в Роттердам и представить Украину на песенном конкурсе. Узнайте первыми, кто стал финалистами Нацотбора на Евровидение-2020.

8 и 15 февраля состоялись первый и второй полуфиналы, в ходе которых жюри и зрители отдали больше всего голосов за шестерых участников. Они прошли в финал и уже 22 февраля вновь исполнят свои песни как финалисты.

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Список финалистов Нацотбора на Евровидение-2020:

Напомним, что финал состоится 22 февраля, где выступят 6 конкурсантов. По таким же правилам будет определен победитель Нацотбора-2020.

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