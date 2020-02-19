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Евровидение-2020: список финалистов Нацотбора от Украины
По итогу первого и второго полуфиналов Национального отбора на Евровидение-2020 определены финалисты, которые поборются за возможность отправиться в Роттердам и представить Украину на песенном конкурсе. Узнайте первыми, кто стал финалистами Нацотбора на Евровидение-2020.
8 и 15 февраля состоялись первый и второй полуфиналы, в ходе которых жюри и зрители отдали больше всего голосов за шестерых участников. Они прошли в финал и уже 22 февраля вновь исполнят свои песни как финалисты.
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Список финалистов Нацотбора на Евровидение-2020:
Jerry Heil
KRUTЬ
Go-A
TVORCHI
KHAYAT
David Axelrod
Напомним, что финал состоится 22 февраля, где выступят 6 конкурсантов. По таким же правилам будет определен победитель Нацотбора-2020.