Группа TVORCHI – участники Нацотбора на Евровидение-2020. Пока дуэт готовится к выступлению во втором полуфинале конкурса, послушайте топ-5 песен музыкантов.

Известно, что группа TVORCHI была основана только два года назад. В ее состав вошли саунд-продюсер Андрей Гуцуляк и вокалист Джеффри Кенни. Музыкальный стиль не имеет точного определения, поскольку сочетает и танцевальную манеру, и расслабляющее звучание.

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TVORCHI являются обладателями двух альбомов – «The parts» (2018) и «Disco lights» (2019), а также авторами синглов «Slow» и «You». Мало кто знает, но последний клип музыкантов на трек «Believe» всего за 12 часов набрал почти 100 000 просмотров, а сейчас насчитывает более 900 000! Смотрите лучшие музыкальные работы ребят прямо сейчас!

TVORCHI – «#не_танцюю»

TVORCHI – «Believe»

TVORCHI – «Молодість»

TVORCHI – «Earthquake»

TVORCHI – «I can`t believe»

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