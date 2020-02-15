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Как голосовать за участников Национального отбора на Евровидение-2020
15 февраля состоится второй полуфинал Национального отбора на Евровидение-2020. Зрители услышат живое исполнение конкурсных песен второй восьмерки участников. Напомним, что уже известна первая тройка финалистов. Как проголосовать за своего фаворита на Национальном отборе на Евровидение-2020 — узнайте в материале.
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Жеребьевка определила порядок участия конкурсантов Национального отбора на Евровидение-2020. Согласно результатам, во втором полуфинале уже 15 февраля выступят претенденты на победу в такой очередности:
- MOONZOO feat. F.M.F. Sure
- FO SHO
- Элина Иващенко
- Александр Порядинский
- GARNA
- KHAYAT
- David Axelrod
- TVORCHI
После того, как все участники Нацотбора-2020 представят свои песни, ведущий Сергей Притула объявит старт голосования. Вы сможете отдать свой голос, отправив СМС с кодом участника на номер 7766. Или проголосовать бесплатно в приложении «Телепортал». Более детальные правила голосования читайте ЗДЕСЬ.
А купить билеты на Нацотбор-2020 можно уже сейчас:
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