15 февраля состоится второй полуфинал Национального отбора на Евровидение-2020. Зрители услышат живое исполнение конкурсных песен второй восьмерки участников. Напомним, что уже известна первая тройка финалистов. Как проголосовать за своего фаворита на Национальном отборе на Евровидение-2020 — узнайте в материале.

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Жеребьевка определила порядок участия конкурсантов Национального отбора на Евровидение-2020. Согласно результатам, во втором полуфинале уже 15 февраля выступят претенденты на победу в такой очередности:

После того, как все участники Нацотбора-2020 представят свои песни, ведущий Сергей Притула объявит старт голосования. Вы сможете отдать свой голос, отправив СМС с кодом участника на номер 7766. Или проголосовать бесплатно в приложении «Телепортал». Более детальные правила голосования читайте ЗДЕСЬ.

MOONZOO feat. F.M.F. Sure

FO SHO

Элина Иващенко

Александр Порядинский

GARNA

KHAYAT

David Axelrod

TVORCHI

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