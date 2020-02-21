Переможниця Євробачення-2016 та ексчлен журі Джамала (Jamala) прокоментувала виступ фіналістів першого півфіналу Нацвібору на Євробачення-2020 TVORCHI. Чи сподобались фіналісти прискіпливій співачці? Та чи є шанси у молодих фармацевтів? Читайте просто зараз!

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Яскрава і впевнена Джамала (Jamala) прокоментувала виступ фіналістів Нацвідбору у прямому ефірі радіо «Хіт FM». За її словами, молодому гурту TVORCHI не вистачає епатажу:

«Я кайфую від музики TVORCHI, у них є така свіжість! Коли вони заспівали, в мене були відчуття, наче відкрили вікна! Так, їм не вистачає впевненості, але якщо соліст TVORCHI за цей тиждень зробить неймовірне, підтягне вокал і буде більш впевненим, то буде круто! Мені не вистачає епатажу у вигляді, рухах. Хочеться, щоб він був на сцені, як лев».

Також Джа розповіла, якими бачить гурт TVORCHI у фіналі:

«Вокаліст має сам загорітися на сцені, цього не вистачає. Загоряйтесь,TVORCHI! Я бачу їх у фіналі! Вони харизматичні, притягують, і в них є класна пісня. Але треба вокал! Зараз голос у них слабший. Але якщо вони пацани – вони зроблять! За тиждень можна спробувати підтягнути вокал».

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