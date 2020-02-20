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Go_A — «Соловей»: песня для Нацотбора-2020

20.02.2020

Go A представила песню, с которой выступит уже 22 февраля в финале Национального отбора на Евровидение 2020. Послушать и узнать, о чем песня, вы сможете в материале. 

Евровидение 2020: второй полуфинал отбора на Евровидение 2020 (эфир от 15.02.2020) смотреть онлайн

Go_A

Больше по теме: FO SHO – BLCK SQR: FO SHO представили песню на Евровидение 2020

Группа, которая сочетает в своем творчестве танцевальный бит и этнический фольк, выпустила песню на украинском языке под названием «Соловей». Именно с ней группа поборется за право представить Украину на международной музыкальной арене в Роттердаме. 

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«Соловей» — музыка, которая раскрывает смысл жизни, в основу которой заложен опыт. А он может быть разным. Артисты говорят, что важно никогда не терять оптимизм и уметь достойно выходить из любой ситуации, даже в момент влюбленности. 

Больше по теме: Gо-A: история создания, творчество и все новости о группе


Купить билеты на Нацотбор-2020 можно уже сейчас:

https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/

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