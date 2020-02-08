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Евровидение-2020: песни первого полуфинала Нацотбора (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
Уже в эту субботу, 8 февраля, в 19:00 состоится первый полуфинал Национального отбора на Евровидение-2020. Нас ждет много музыкальных открытий и незабываемых выступлений. Возможно, кто-то из восьми участников первого полуфинала Нацотбора представит нашу страну на песенном конкурсе. Но так ли это – покажет время. А пока предлагаем ознакомиться с композициями участников первого полуфинала Национального отбора на Евровидение-2020.
Гурт [О] – «Там, Куди Я Йду»
Jerry Heil – «Vegan»
KRUTЬ – «99»
Go_A – «Соловей»
CLOUDLESS – «Drown Me Down»
GIO – «Feeling so Lost»
Assol — «Save It»
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