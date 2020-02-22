Креативные и неординарные финалисты Нацотбора на Евровидение-2020 TVORCHI – известный электронный дуэт из Тернополя, в который входят Андрей Гуцуляк и Джеффри Кенни. Известно, что дуэт был основан случайно в 2018 году. Почему ребята решились на участие в Нацотборе и что они хотят донести зрителям – далее в материале.

Смотреть онлайн Евровидение 2020 – финал отбора в Украине от 22.02.2020

Почему именно вы должны представлять Украину на песенном конкурсе Евровидение?

Я думаю, что именно мы должны представлять Украину на Евровидении, потому что у нас не просто песня. В композиции сформировался свой, очень важный, месседж. Мы хотим донести до своего слушателя важные проблемы, мораль которых мы передаем песней. Наша главная тема – о неуслышанной молодежи. Пожилые люди, имеющие высокий уровень влияния, не слишком много думают о поколении, которое только должно родиться. Они не думают о молодежи, которая сейчас растет, о ее перспективах, как она должна жить и каким способом будет себя реализовывать. И это очень пугает!

А в чем ваша фишка? Почему вы попали в финал Нацотбора?

Потому что, во-первых, мы классные! Мы создаем новую музыку, которая не похожа на других, у нас есть свой стиль, над которым мы очень много работаем. Во-вторых, мы стараемся транслировать правильные ценности и, конечно, любовь!

Каким образом основался ваш дуэт?

Однажды я шел на автовокзал и встретил Джеффри. В тот момент я просто хлопнул его по плечу (смеется. – Прим. ред.). Я предложил ему познакомиться и немного поговорить по-английски. План был такой: я подтягиваю Джеффри в украинском, а он меня – в английском. Он согласился. Уже на следующий день мы встретились, пошли на кофе, а ровно через полгода он спел на моем дне рождения песню «Happy Birthday». Тогда я понял, что у него довольно классный голос! После этого мы записали первый сингл «Slow», а затем выпустили еще один англоязычный трек. Эти две песни довольно часто звучали в Америке и Европе. Но мы поняли, что надо что-то делать здесь, дома. После этого мы выпустили альбом в Украине и занимаемся развитием на родной земле.

Джеффри, а откуда ты родом? И что для тебя значит участие в Нацотборе?

Я родом из Нигерии. Сейчас для меня выступать на такой большой сцене – шанс! Мы немного волновались на кастингах, но это нормально. Все было замечательно!

Мы живем в Украине и транслируем наши чувства и восприятие в музыку. Именно это мы и хотим донести всему миру. Мы бы хотели поделиться со зрителями Нацотбора своей музыкой, бешеной энергетикой и нашим видением мира. Это для нас сверхважно!

Анна Голишевская

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