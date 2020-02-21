Состоялись первый и второй полуфиналы Нацотбора на Евровидение-2020. Стало известно, кто стал финалистом и выступит вновь 22 февраля. Редакция сайта STB.UA предлагает прослушать песни тех, кто приблизился к возможности представить Украину в Роттердаме. Песни финалистов — слушайте в материале.

Смотрите финал Отбора на Евровидение 2020 – онлайн трансляция на сайте

Предлагаем послушать песни финалистов Национального отбора 22 февраля.

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KHAYAT – «CALL FOR LOVE»

KHAYAT — новое дыхание украинской музыки. Работает в жанре фольктроника. После полуфинала Национального отбора на Евровидение-2019 и «Голосу країни»-9, где KHAYAT дошел до финала, жизнь артиста кардинально изменилась.

Video: Евровидение-2020: песни финалистов Нацотбора Все песни финалистов Нацотбора на Евровидение 2020 от Украины. Оцените выступление и песню финалиста Нацотбора на Евровидение 2020

David Axelrod стал участником Национального отбора на Евровидение 2020. David Axelrod (Дэвид Аксельрод) еще год назад был Владимиром Ткаченко, но в девятом сезоне шоу «Голос країни» предстал с новым официальным именем и фамилией. Как признался исполнитель, после творческой паузы возникла необходимость изменить и репертуар, и имя.

Video: Евровидение-2020: песни финалистов Нацотбора Все песни финалистов Нацотбора на Евровидение 2020 от Украины. Оцените выступление и песню финалиста Нацотбора на Евровидение 2020

TVORCHI — украинский электронный дуэт из Тернополя, в который входят саунд-продюсер Андрей Гуцуляк и вокалист Джеффри Кенни. Группа была основана в 2018 году. Музыкальный стиль не имеет точного определения, поскольку сочетает и танцевальный манер, и расслабляющее звучание.

Video: Евровидение-2020: песни финалистов Нацотбора Все песни финалистов Нацотбора на Евровидение 2020 от Украины. Оцените выступление и песню финалиста Нацотбора на Евровидение 2020

Jerry Heil – вегетарианка из семьи мясников, украинская певица, видеоблогер, автор и композитор. Девушка за год успела стать «Прорывом года» по версии премии Jager Music Awards, «Открытием года» по версии журнала Viva, номинантом на музыкальную премию YUNA-2020 в категориях: «Лучшая исполнительница», «Лучшая песня», «Открытие года». Ее «#ОХРАНА_ОТМЄНА» стала хитом, набрав 14 млн просмотров в YouTube и удерживая лидерские позиции в iTunes.

Video: Евровидение-2020: песни финалистов Нацотбора Все песни финалистов Нацотбора на Евровидение 2020 от Украины. Оцените выступление и песню финалиста Нацотбора на Евровидение 2020

Певица и бандуристка Марина Круть начала свой путь музыканта 15 лет назад – с музыкальной школы, класс бандуры. За этот долгий путь девушка нашла свой уникальный стиль игры на бандуре, который усиливается необыкновенным голосом. На счету Марины 3 альбома, последний «Albino» вышел в октябре 2019 года. Альбом стал новой вершиной в творчестве певицы. Именно в нем KRUTЬ нашла компромисс между электронным саундом и старинным инструментом вокруг своего самобытного голоса. В поддержку пластинки сразу стартовал тур по городам Украины.

Video: Евровидение-2020: песни финалистов Нацотбора Все песни финалистов Нацотбора на Евровидение 2020 от Украины. Оцените выступление и песню финалиста Нацотбора на Евровидение 2020

Gо-A — украинская группа, которая сочетает в своем творчестве танцевальный бит, африканские барабаны и этнический фольк. Музыкальный драйв в стиле электронного звучания и народного вокала отличает ее от других групп. Это и стало основной идеей создания проекта в 2011 году. Около года команда пыталась найти единомышленников, которые бы взялись за живое инструментальное сопровождение. В конце 2012-го года вышла первая песня под названием «Коляда».

Video: Евровидение-2020: песни финалистов Нацотбора Все песни финалистов Нацотбора на Евровидение 2020 от Украины. Оцените выступление и песню финалиста Нацотбора на Евровидение 2020

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