Руслан Квинта: Каждый участник Нацотбора – это уже мой фаворит!

Музыкальный продюсер Национального отбора на Евровидение-2020 рассказал читателям STB.UA, по какому принципу были отобраны участники на конкурс, доволен ли он обновленным составом жюри и на что в первую очередь обращал внимание. Подробнее читайте в интервью с Русланом Квинтой.

Как в этом году определялся состав участников Нацотбора на Евровидение?

Прелесть этого проекта в том, что его делает очень крутая команда. Ты можешь быть хорошим генератором, но со сплоченной командой профессионалов, всегда будет результат лучше. Когда мы выбираем участников, то это не мнение одного человека, это мнение всей команды. Все доходит вплоть до голосования! Мы поднимаем руки — и тогда точно все будет честно, понятно, без подковерных историй. Ведь для нас это очень важно! Что касается выбора участников, то в этом году я пошел по жанрам. Я расширил пространство для молодых участников, а их в этом году больше. Все они невероятные, это будущее нашей украинской музыки и шоу-бизнеса в целом.

А в данный момент среди участников у вас уже есть свои фавориты?

У меня на таких конкурсах никогда не бывает фаворитов, потому что каждый участник – это уже мой фаворит. Это мое лицо и лицо конкурса! Я не могу отдать кому-то большее предпочтение, а кому-то – меньшее. Они все разные! В этом и есть сок Нацотбора. Все участники с абсолютно разными амплуа, образами и музыкальным материалом. Поэтому я люблю каждого из них. За каждого болею всей душой и сердцем.

Были ли для вас реально новые имена среди всех участников, которые пришли в этом году на конкурс?

Да! Для себя я открыл группу «TVORCHI», коллектив «MoonZoo», невероятную певицу Garna. И я считаю, что Garna – это вообще открытие 2020 года и одна из самых сильных вокалисток на этом отборе. Это для нее прекрасный старт! Тем более, что сцена Нацотбора – невероятный старт в мире музыки. Ее мечтают покорить многие музыканты, особенно те, которые считают себя нишевыми, которые создают совершенно некоммерческую музыку. В этом вся прелесть конкурса! Евровидение – это музыка будущего! Что бы ни говорили о форматах Евровидения, о песнях, написанных специально под конкурс… Я все эти шаблоны убираю! Мне важно показать зрителям что-то новое, неординарное и талантливое.

По каким еще критериям вы отбирали конкурсантов?

Евровидение — это, все-таки, конкурс песни. Она должна быть максимально качественной, максимально вокальной и максимально интересной с точки зрения жанра и подачи.

Что еще вы планируете добавить в Нацотбор-2020?

Совсем недавно мы объявили результаты жеребьевки, поэтому сейчас у нас есть время и идеи по поводу креатива на конкурсе. Пока могу сказать одно – у нас будут крутые гости!

А вы довольны обновленным составом жюри?

Да! Все мы помним, что Тина была участницей этого конкурса. Поэтому она имеет полное право сидеть в жюри и делиться своим опытом. У нее в жизни было много и других заслуг, она, все-таки, Народная артистка Украины!

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