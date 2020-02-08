Руслан Квінта: Кожен учасник Нацвідбору – це вже мій фаворит!

Музичний продюсер Національного відбору на Євробачення-2020 розповів читачам STB.UA, за яким принципом були відібрані учасники на конкурс, чи задоволений він оновленим складом журі та на що в першу чергу звертав увагу. Детальніше читайте в інтерв’ю з Русланом Квінтою.

Як цього року визначався склад учасників Нацвідбору на Євробачення?

Значний плюс цього проєкту в тому, що його створює дуже крута команда. Ти можеш бути хорошим генератором, але зі згуртованою командою професіоналів завжди буде результат кращий. Коли ми вибираємо учасників, то це не думка однієї людини, це думка всієї команди. Все доходить аж до голосування! Ми піднімаємо руки – і тоді точно все буде чесно, зрозуміло, без підкилимних історій. Адже для нас це – дуже важливо! Щодо вибору учасників, то цього року я пішов за жанрами. Я розширив простір для молодих учасників, а їх цьогоріч більше. Всі вони неймовірні, це майбутнє нашої української музики і шоу-бізнесу в цілому.

А зараз серед учасників у вас вже є свої фаворити?

У мене на таких конкурсах ніколи не буває фаворитів, тому що кожен учасник – це вже мій фаворит. Це моє обличчя і обличчя конкурсу! Я не можу віддати комусь більшу перевагу, а комусь меншу. Вони всі різні! У цьому і є сік Нацвідбору. Всі учасники з абсолютно різними амплуа, образами і музичним матеріалом. Тому я люблю кожного з них. За кожного вболіваю всією душею і серцем.

Чи були для вас реально нові імена серед усіх учасників, які прийшли цього року на конкурс?

Так! Для себе я відкрив гурт «TVORCHI», колектив «MoonZoo», неймовірну співачку Garna. І я вважаю, що Garna – це взагалі відкриття 2020 року і одна з найсильніших вокалісток на цьому відборі. Це для неї прекрасний старт! Тим паче, що сцена Нацвідбору – неймовірний старт у світі музики. Її мріють підкорити багато музикантів, особливо ті, які вважають себе нішевими, які створюють абсолютно некомерційну музику. У цьому вся принадність конкурсу! Євробачення – це музика майбутнього! Що б не говорили про формати Євробачення, про пісні, написані спеціально під конкурс… Я всі ці шаблони прибираю! Мені важливо показати глядачам щось нове, неординарне і талановите.

За якими ще критеріями ви добирали конкурсантів?

Євробачення – це все-таки конкурс пісні. Вона повинна бути максимально якісною, максимально вокальною і максимально цікавою з точки зору жанру і подачі.

Що ще ви плануєте додати в Нацвідбір-2020?

Зовсім недавно ми оголосили результати жеребкування, тому зараз у нас є час та ідеї стосовно креативу на конкурсі. Поки можу сказати одне: у нас будуть круті гості!

А ви задоволені оновленим складом журі?

Так! Всі ми пам’ятаємо, що Тіна була учасницею цього конкурсу. Тому вона має повне право сидіти в журі та ділитися своїм досвідом. У неї в житті було багато й інших заслуг, вона все-таки народна артистка України!

А купити квитки на Нацвідбір-2020 можна вже зараз:

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