Assol: биография, творчество и все новости об артистке

Assol стала одним из полуфиналистов Национального отбора на Евровидение 2020. Артистка готова бороться за право представлять Украину на международном музыкальном конкурсе в Нидерландах. Биографию участницы Национального отбора на Евровидение 2020 Assol читайте в материале.

Евровидение 2020: онлайн-трансляция Нацотбора в Украине от 08.02.2019 (первый полуфинал)

Assol – молодая украинская певица, которая стала популярной еще в раннем детстве. Певческую карьеру девушка начала в пять лет и достигла больших успехов в украинском шоу-бизнесе. Теперь Assol — участница Нацотбора на Евровидение-2020.

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Вокалом Катя Тараненко (настоящее имя певицы. — Прим. ред.) стала заниматься с трех лет, а в пять уже вышла на большую сцену под псевдонимом Ассоль. Первый видеоклип был снят на песню «Алые паруса». В 2000 году у юной певицы вышел одноименный студийный альбом, а через год — состоялась концертная программа «Звезда Ассоль». Летом 2008 вышел в свет очередной альбом юной певицы «О тебе». После этого она взяла паузу на несколько лет, чтобы уделить больше внимания обучению.

В 2016 году Катя приняла участие в шестом сезоне шоу «Голос країни» и дошла до полуфинала, заявив о своем камбэке.

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В начале 2017 года Ассоль выпустила собственный музыкальный дневник — 7 песен, которые артистка долгое время не решалась показать широкой общественности. Это строки о первой любви и расставании, искренние слезы после пережитых минут невероятной радости. Новый музыкальный проект певицы получил название «Літопис Ассоль».

2019 стал переломным в карьере певицы. С отличием закончив университет в Лондоне, она вышла замуж. А в конце октября 2019 года после двухлетнего перерыва громко вернулась на музыкальную сцену и перезапустила свое творчество — стала Assol. Артистка выпустила авторский трек «Тобі», посвященный мужу, и сняла романтичный клип.

Assol настроена решительно и точно знает, чего хочет. По ее словам, Евровидение нужно ей для того, чтобы доказать: музыка может изменить мир вокруг нас. Это эксперимент певицы, которым она хочет изменить отношение людей к их повседневной жизни.

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