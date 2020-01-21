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Александр Порядинский: биография, творчество и все новости об артисте

21.01.2020

Победитель 4-го сезона «Х-фактор» 21-летний певец Александр Порядинский продолжает свой путь на музыкальной стези. Теперь Александр — полуфиналист Нацотбора на Евровидение-2020. Подробнее о творчестве и все новости об артисте читайте в материале.

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Александр Порядинский – победитель 4-го сезона «Х-фактор». 21-летний певец продолжает свой путь на музыкальной стези. Саша родился 4 февраля 1998 года. В его семье пятеро детей, и он – самый младший. Саша говорит, что самое большое влияние в жизни на него оказали родители, братья и бабушка.

После победы в шоу «Х-фактор»-4 певец менялся на глазах. Сейчас мы можем видеть, как скромный парень из села Гнединцы Черниговской области превратился в стильного самодостаточного артиста. Парню удалось сбросить более 60 кг и  буквально переродиться. 

Артист представил слушателям свою новую песню «Savior», предназначенную для Нацотбора на Евровидение-2020. По словам Александра, это не просто лирический трек с насыщенным саундом и сильной вокальной партией. Амбициозный музыкант обратился к важной, сложной теме, которая, по мнению артиста, не оставит равнодушным никого. 

«Уже само название — Savior — является многозначным. Спаситель или мотиватор к самореализации и человек, способный на самопожертвование. И поскольку все мы разные, каждый может найти собственное толкование этого названия, личный смысл песни, открыть в ней очень близкую историю», говорит Александр Порядинский. 


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