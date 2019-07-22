Суддя проекту «Х-фактор» на телеканалі СТБ і відома українська співачка Настя Каменських показала BACKSTAGE зйомок кліпів «Константа», який в день весілля випустив чоловік артистки Потап, і «Обіцяю». Читайте подробиці в матеріаліта дивіться найпотаємніше відео артистів!

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Сьогодні Настя Каменських опублікувала одне з найбільш зворушливих відео за всю історію існування її YouTube-каналу NKofficial. Артистка опублікувала ролик з бекстейдж зйомок двох кліпів, пов’язаних між собою як сюжетом, так і ніжними почуттями, якими вони пронизані: «Обіцяю» і «Константа». Ці дві відеороботи були створені Настею Каменських (NK) і Олексієм Потапенко (ПТП) як одна історія про велике кохання і вийшли одна за одною знаменуючи початок нової ери в житті артистів. Настя і Потап оберігали свої почуття і зберігали їх лише один для одного, але напередодні великої події вирішили поділитися радісною новиною зі своїми шанувальниками. Кліпи «Обіцяю» і «Константа» стали справжнім освідченням у коханні як один одному, так і всьому світу.

«Сьогодні на моєму каналі вийшло найпотаємніше відео. Ви вже знаєте історію кліпів «Обіцяю» і «Константа», які пов’язані між собою нашими з Льошею почуттями. Ми оберігали їх, але коли прийшов час, вирішили показати всьому світові про наше кохання за допомогою творчості. Сьогодні ви зможете зазирнути за лаштунки того, як знімалися дві зворушливі історії, які стали єдиним цілим. У бекстейджі відображені найчарівніші, казкові моменти, а кожен кадр переповнює ніжність. Все настільки по-справжньому, настільки щиро і чесно, тому що натхненне великим почуттям нашого кохання», — поділилася почуттями з шанувальниками Настя.

Дивіться BACKSTAGE зйомок кліпу «Константа» і «Обіцяю» просто зараз!

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