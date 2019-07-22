Настя Каменских показала BACKSTAGE съемок клипов «Константа» и «Обіцяю»

Судья проекта «Х-фактор» на телеканале СТБ и известная украинская певица Настя Каменских показала BACKSTAGE съемок клипов «Константа», который в день свадьбы выпустил муж артистки Потап, и «Обіцяю». Читайте подробности в материале и смотрите самое сокровенное видео артистов!

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Сегодня Настя Каменских опубликовала одно из самых трогательных видео за всю историю существования ее YouTube-канала NKofficial. Артистка опубликовала ролик с бекстейджа съёмок двух клипов, связанных между собой как сюжетом, так и нежными чувствами, которыми они пронизаны: «Обіцяю» и «Константа». Эти две видеороботы были созданы Настя Каменских (NK) и Алексеем Потапенко (ПТП) как одна история о великой любви и вышли одна за другой знаменуя начало новой эры в жизни артистов. Настя и Потап оберегали свои чувства и хранили их только друг для друга, но накануне великого события решили поделиться радостной новостью со своими поклонниками. Клипы «Обіцяю» и «Константа» стали настоящим признанием в любви как друг другу, так и всему миру.

«Сегодня на моем канале вышло очень сокровенное видео. Вы уже знаете историю клипов «Обіцяю» и «Константа», которые связаны между собой нашими с Лешей чувствами. Мы оберегали их, но когда пришло время, решили всему миру рассказать о нашей любви с помощью творчества. Сегодня вы сможете заглянуть за кулисы того, как снимались две трогательные истории, которые стали единым целым. В бекстейдже запечатлены самые волшебные, сказочные моменты, а каждый кадр переполняет нежность. Все настолько по-настоящему, настолько искренне и честно, потому что вдохновлено великим чувством нашей любви», — поделилась чувствами с поклонниками Настя.

Смотрите BACKSTAGE съемок клипа «Константа» и «Обіцяю» прямо сейчас!

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