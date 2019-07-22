Переможець шоу «Х-фактор» і фіналіст Євробачення-2018 MELOVIN випустив кліп на нову пісню «Ты», де головну роль зіграла «Королева України». Відеоробота була знята на український варіант двомовної пісні «Ты». Міні-фільм із захопливим сюжетом і гарною картинкою – подробиці в матеріалі.

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Відбулася прем’єра нового кліпу MELOVIN’а на його хіт «Ты». Відеоробота була знята на український варіант двомовної пісні. Працювала над ним та ж команда, що і над кліпом «Under The Ladder», з яким артист відправився на «Євробачення», – продюсер Катерина Мала і режисер Тарас Голубков. Головну роль у відеороботі на пісню «Ты» зіграла «Королева України 2018», власниця ательє Espacio Atelier Яна Лаурінайчуте.

«Ми з Яною спрацювалися шикарно – розумна, красива, та ще й талановита актриса! – говорить артист. – Для мене це були найважчі зйомки – спекотно і задушливо настільки, що паморочилося в голові. У кадрі я був по 20 годин, а тому з кожною годиною було все складніше і складніше. Але якраз підтримка Яни допомагала тримати себе в руках, за що їй велике спасибі. Як і вже добре знайомої мені команді на чолі з продюсером Катею Малою і режисером Тарасом Голубковим – з цими професіоналами будь-які складнощі по плечу».

У кліпі MELOVIN зіграв роль карткового шулера, Яна – його спільницю. Однак до кінця відеороботи виявиться, що вона не зовсім та, кого вдавала. Незважаючи на те, що артист захоплюється акторськими даними Яни, для неї це – перша робота в кадрі, тому дівчина помітно хвилювалася.

«Але коли я перейнялася дружньою атмосферою на майданчику, видихнула, – каже «Королева України». – Та й Мел працює, як справжній професійний актор, а тому в тандемі з ним ти за інерцією працюєш так само, відчуваєш його енергетику. Загалом, думаю, вийшло непогано – щось на кшталт суміші «Бонні і Клайда» з «Джеймсом Бондом».

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