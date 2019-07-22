Победитель шоу «Х-фактор» и финалист Евровидения-2018 MELOVIN выпустил клип на новую песню «Ты», где главную роль сыграла «Королева Украины». Видеоработа была снята на украинский вариант двуязычной песни «Ты». Мини-фильм с захватывающим сюжетом и красивой картинкой — подробности в материале.

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Состоялась премьера нового клипа MELOVIN’а на его хит «Ты». Видеоработа была снята на украинский вариант двуязычной песни «Ты». Работала над ним та же команда, что и над клипом «Under The Ladder», с которым артист отправился на «Евровидение», – продюсер Катерина Малая и режиссер Тарас Голубков. Главную роль в видеоработе на песню «Ты» сыграла «Королева Украины 2018», собственница ателье Espacio Atelier Яна Лауринайчуте.

«Мы с Яной сработались шикарно – умная, красивая, да еще и талантливая актриса! – говорит артист. – Для меня это были самые тяжелые съемки – жарко и душно до такой степени, что кружилась голова. В кадре я находился 20 часов, а потому с каждым часом было все сложнее и сложнее. Но как раз поддержка Яны помогала держать себя в руках, за что ей большое спасибо. Как и уже хорошо знакомой мне команде во главе с продюсером Катей Малой и режиссером Тарасом Голубковым – с этими профессионалами любые сложности по плечу».

В клипе MELOVIN сыграл роль карточного шуллера, Яна – его союзницу. Однако к концу видеоработы окажется, что она не совсем та, за кого себя выдавала. Несмотря на то, что артист восхищается актерскими данными Яны, для нее это – первая работа в кадре, потому девушка заметно волновалась.

«Но когда я прониклась дружественной атмосферой на площадке, выдохнула, – говорит «Королева Украины». – Да и Мэл работает, как настоящий профессиональный актер, а потому в тандеме с ним ты по инерции работаешь так же, чувствуешь его энергетику. В общем, думаю, получилось неплохо – что-то вроде смеси «Бонни и Клайда» с «Джеймсом Бондом».

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