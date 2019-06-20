Тарас Голубков продолжил сотрудничество с MELOVIN’ом и снял для него новый клип на песню «Ты» – мини-фильм с захватывающим сюжетом и красивой картинкой. Редакция сайта STB.UA расспросила режиссера, чего стоит ожидать зрителю, где проходили съемки и какой будет завязка сюжета. Читайте подробнее.

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Расскажите о вашей новой совместной работе с MELOVIN’ом.

Мы вернулись к сотрудничеству с новым треком MELOVIN’а «Ты». Как мне показалось, в песне есть нота азарта — игра между мужчиной и женщиной. Все это воплотилось в форму казино и покерного стола. Тут будут деньги, оружие, страсть. Стоит отметить, что это игровая история. Тут нет каких-то символических вещей. Мы отошли от мистическо-символического и пришли в киноэстетику. Делаем свое небольшое кино.

MELOVIN отметил, что история чем-то похожа на «Бонни и Клайд».

Отчасти да. Трек называется «Ты» — это обращение к женскому образу, который тут также будет присутствовать и являться причиной всей сюжетной линии.

Расскажите немного о главной героине. Почему выбрали Яну Лауринайчуте?

У нас была основная режиссерская задача подобрать соответствующий типаж. Яна очень органично смотрится в кадре.

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Почему выбрали местом съемки «Шоколадный домик»?

Когда мы записали идею, то в голове сразу возникла эта локация. В Киеве вы нигде не найдете ничего подобного.

Хотели бы продолжить сотрудничество с MELOVIN’ом?

Безусловно, мне всегда интересно работать с молодыми и талантливыми людьми, которые делают хорошую музыку. Я всегда открыт!

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