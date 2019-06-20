Победитель шоу «Х-фактор» и финалист Евровидения-2018 MELOVIN снимает клип на новую песню «Ты». Редакция сайта STB.UA пообщалась с артистом на съемочной площадке и расспросила подробности видеоработы: о новом образе, как выбирали главную героиню и хочет ли побыть в судейском кресле грандиозного вокального шоу. Читайте подробнее.

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Расскажите об идее клипа и кто автор?

«Ты» — наша вторая совместная работа с Катей Малой и Тарасом Голубковым. Ранее мы работали над видеоклипом на песню «Under The Ladder». Очень рад, что наше сотрудничество продолжилось. Это команда, которая воплощает сумасшедшие и неординарные идеи. Они выдумывают что-то совершенно нетипичное. Мы очень долго обсуждали идею нового клипа и поверьте, такого MELOVINа вы в кадре никогда не видели.

Как-то готовились к съемкам? Возможно изучали какие-то специальные приемы?

Нет, у меня сейчас очень плотный гастрольный график. Мы постоянно в разъездах. В 7 утра заканчиваются съемки клипа «Ты» и выезжаем в Одессу. Тяжело все это объединять, но, поверьте, будет очень красиво.

Почему выбор главной героини пал на Яну Лауринайчуте?

Проводился закрытый кастинг. Яна идеально подходит на роль. Она безумно красивая и талантливая! Очень редко удается встретить такое уникальное сочетание ума и красоты. У нас возникают прям искры во время съемочного процесса. Прямо как Бонни и Клайд — эта история максимально приближенная к нам.

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В преддверии юбилейного сезона шоу «Х-фактор», хотели бы вы видеть себя в роли судьи?

Конечно, это все очень интересно. Мне есть что сказать тем ярким и талантливым людям, которые приходят на кастинг.

Какую категорию вы бы себе хотели?

Наверное, категорию «Парни». Во-первых, чтобы быть в тандеме с Галиной Голубевой (преподаватель по вокалу в проекте «Х-фактор», — Прим.ред). Мы друг друга понимаем с полуслова. Во-вторых, я знаю какой материал можно дать и что нужно рассказать. На мой взгляд, это та категория, где мы с участниками найдем максимальную точку соприкосновения.

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