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MELOVIN раскрыл подробности будущего клипа на песню «Ты»

20.06.2019

Победитель шоу «Х-фактор» и финалист Евровидения-2018 MELOVIN снимает клип на новую песню «Ты». Редакция сайта STB.UA пообщалась с артистом на съемочной площадке и расспросила подробности видеоработы: о новом образе, как выбирали главную героиню и хочет ли побыть в судейском кресле грандиозного вокального шоу. Читайте подробнее. 

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MELOVIN раскрыл подробности будущего клипа на песню Ты

Расскажите об идее клипа и кто автор?

«Ты» — наша вторая совместная работа с Катей Малой и Тарасом Голубковым. Ранее мы работали над видеоклипом на песню «Under The Ladder». Очень рад, что наше сотрудничество продолжилось. Это команда, которая воплощает сумасшедшие и неординарные идеи. Они выдумывают что-то совершенно нетипичное. Мы очень долго обсуждали идею нового клипа и поверьте, такого MELOVINа вы в кадре никогда не видели.

Как-то готовились к съемкам? Возможно изучали какие-то специальные приемы?

Нет, у меня сейчас очень плотный гастрольный график. Мы постоянно в разъездах. В 7 утра заканчиваются съемки клипа «Ты» и выезжаем в Одессу. Тяжело все это объединять, но, поверьте, будет очень красиво.

MELOVIN раскрыл подробности будущего клипа на песню Ты

Почему выбор главной героини пал на Яну Лауринайчуте?

Проводился закрытый кастинг. Яна идеально подходит на роль. Она безумно красивая и талантливая! Очень редко удается встретить такое уникальное сочетание ума и красоты. У нас возникают прям искры во время съемочного процесса. Прямо как Бонни и Клайд — эта история максимально приближенная к нам.

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меловин певец

В преддверии юбилейного сезона шоу «Х-фактор», хотели бы вы видеть себя в роли судьи?

Конечно, это все очень интересно. Мне есть что сказать тем ярким и талантливым людям, которые приходят на кастинг.

Какую категорию вы бы себе хотели?

Наверное, категорию «Парни». Во-первых, чтобы быть в тандеме с Галиной Голубевой (преподаватель по вокалу в проекте «Х-фактор», — Прим.ред). Мы друг друга понимаем с полуслова. Во-вторых, я знаю какой материал можно дать и что нужно рассказать. На мой взгляд, это та категория, где мы с участниками найдем максимальную точку соприкосновения.

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