Переможець шоу «Х-фактор» і фіналіст Євробачення-2018 MELOVIN знімає кліп на нову пісню «Ты». Редакція сайту STB.UA поспілкувалася з артистом на знімальному майданчику і розпитала подробиці відеороботи: про новий образ, як вибирали головну героїню і чи хоче побути в суддівському кріслі грандіозного вокального шоу. Читайте докладніше.

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Розкажіть про ідею кліпу і хто автор.

«Ты» — наша друга спільна робота з Катею Малою і Тарасом Голубковим. Раніше ми працювали над відеокліпом на пісню «Under The Ladder». Дуже радий, що наша співпраця продовжилась. Це команда, яка втілює божевільні і неординарні ідеї. Вони вигадують щось абсолютно нетипове. Ми дуже довго обговорювали ідею нового кліпу і повірте, такого MELOVIN’а ви в кадрі ніколи не бачили.

Якось готувалися до зйомок? Можливо, вивчали якісь спеціальні прийоми?

Ні, у мене зараз дуже щільний гастрольний графік. Ми постійно в роз’їздах. В 7 ранку закінчуються зйомки кліпу «Ты» і виїжджаємо в Одесу. Важко все це поєднувати, але, повірте, буде дуже красиво.

Чому обрали на головну роль Яну Лаурінайчуте?

Проводився закритий кастинг. Яна ідеально підходить на роль. Вона надзвичайно красива і талановита! Дуже рідко вдається зустріти таке унікальне поєднання розуму і краси. У нас виникають прям іскри під час знімального процесу. Прямо як Бонні і Клайд — ця історія максимально наближена до нас.

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Напередодні ювілейного сезону шоу «Х-фактор» хотіли б ви бачити себе в ролі судді?

Звичайно, це все дуже цікаво. Мені є що сказати тим яскравим і талановитим людям, які приходять на кастинг.

Яку категорію ви б собі хотіли?

Напевно, категорію «Хлопці». По-перше, щоб бути в тандемі з Галиною Голубєвою (викладач з вокалу в проєкті «Х-фактор». — Прим. ред.). Ми один одного розуміємо з півслова. По-друге, я знаю, який матеріал можна дати і що потрібно розповісти. На мій погляд, це та категорія, де ми з учасниками знайдемо максимальну точку дотику.

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