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MELOVIN розкрив подробиці майбутнього кліпу на пісню «Ты»

20.06.2019

Переможець шоу «Х-фактор» і фіналіст Євробачення-2018 MELOVIN знімає кліп на нову пісню «Ты». Редакція сайту STB.UA поспілкувалася з артистом на знімальному майданчику і розпитала подробиці відеороботи: про новий образ, як вибирали головну героїню і чи хоче побути в суддівському кріслі грандіозного вокального шоу. Читайте докладніше.

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MELOVIN раскрыл подробности будущего клипа на песню Ты

Розкажіть про ідею кліпу і хто автор.

«Ты» — наша друга спільна робота з Катею Малою і Тарасом Голубковим. Раніше ми працювали над відеокліпом на пісню «Under The Ladder». Дуже радий, що наша співпраця продовжилась. Це команда, яка втілює божевільні і неординарні ідеї. Вони вигадують щось абсолютно нетипове. Ми дуже довго обговорювали ідею нового кліпу і повірте, такого MELOVIN’а ви в кадрі ніколи не бачили.

Якось готувалися до зйомок? Можливо, вивчали якісь спеціальні прийоми?

Ні, у мене зараз дуже щільний гастрольний графік. Ми постійно в роз’їздах. В 7 ранку закінчуються зйомки кліпу «Ты» і виїжджаємо в Одесу. Важко все це поєднувати, але, повірте, буде дуже красиво.

MELOVIN раскрыл подробности будущего клипа на песню Ты

Чому обрали на головну роль Яну Лаурінайчуте?

Проводився закритий кастинг. Яна ідеально підходить на роль. Вона надзвичайно красива і талановита! Дуже рідко вдається зустріти таке унікальне поєднання розуму і краси. У нас виникають прям іскри під час знімального процесу. Прямо як Бонні і Клайд — ця історія максимально наближена до нас.

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меловин певец

Напередодні ювілейного сезону шоу «Х-фактор» хотіли б ви бачити себе в ролі судді?

Звичайно, це все дуже цікаво. Мені є що сказати тим яскравим і талановитим людям, які приходять на кастинг.

Яку категорію ви б собі хотіли?

Напевно, категорію «Хлопці». По-перше, щоб бути в тандемі з Галиною Голубєвою (викладач з вокалу в проєкті «Х-фактор». — Прим. ред.). Ми один одного розуміємо з півслова. По-друге, я знаю, який матеріал можна дати і що потрібно розповісти. На мій погляд, це та категорія, де ми з учасниками знайдемо максимальну точку дотику.

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