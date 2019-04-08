MELOVIN — «Ты-ты»: премьера и текст песни

Победитель шоу «Х-фактор» и финалист конкурса «Евровидение-2018» MELOVIN выпустил студийную версию песни, которую уже больше года исполняет на концертах — «Ты-ты». Смотрите прямо сейчас новое Lyric-видео MELOVIN «Ты-ты», а также читайте слова далее в материале.

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Смотреть онлайн новое Lyric-видео MELOVIN «Ты-ты» прямо сейчас!

Текст песни:

Не пам’ятаю, коли ми були разом

Не пам’ятаю, чи ти хотіла бути

Не пам’ятаю, чи вже прийшла до мене ти, ні не ти

Не пам’ятаю, коли ти хотіла жити

Не пам’ятаю, як ти виривала квіти

І я вже не знаю, правда то чи може ні

Не пам’ятаю нічого, а ти…

Но ты мне ответишь

Словами, что сдавят грудь

Но ты понимаешь, что я не смогу уснуть

И сердце больное зависло у меня в груди

Ты все понимаешь, а тыыы…

Ты, ты, ты все понимаешь

Ты, ты, ты многого не знаешь

Ты, ты, ты,ты, ты…эеэеэеэ

Ты, ты, ты все понимаешь

Ты, ты, ты меня не замечаешь

Ты, ты,ты, ты, ты…еэеэеээе (2х)

Победитель шоу «Х-фактор» и финалист конкурса «Евровидение-2018» сегодня выпустил песню под названием «Ты-ты», которую написал больше двух лет назад. Особенность композиции в том, что в тексте сочетаются два языка — украинский и русский. MELOVIN неоднократно исполнял эту песню на концертах, но записать студийную версию решил только сейчас.

«Многим моим поклонникам эта песня знакома, во время «Х-фактора» в сети гуляла ее демо-версия, однако я все считал, что не время, — говорит MELOVIN. — При этом «Ты-ты» можно было услышать практически на каждом моем концерте. Слушатели ее знают и любят. И я решил: почему не сейчас?».

Тем не менее, артист уверяет, что звучать она будет совсем по-новому.

«Даже на концертах исполнения были не похожи друг на друга,— говорит MELOVIN.— В студийной версии мы смешали в песне несколько жанров: электро, поп, рок, фанк. И добавили в нее немножко драйва и… готики».

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