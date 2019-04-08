MELOVIN — «Ты-ты»: прем’єра і текст пісні

Переможець шоу «Х-фактор» і фіналіст конкурсу «Євробачення-2018» MELOVIN випустив студійну версію пісні, яку вже більше року виконує на концертах — «Ты-ты». Дивіться просто зараз нове Lyric-відео MELOVIN «Ты-ты», а також читайте слова далі в матеріалі.

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Дивіться онлайн нове Lyric-відео MELOVIN «Ты-ты» просто зараз!

Текст пісні:

Не пам’ятаю, коли ми були разом

Не пам’ятаю, чи ти хотіла бути

Не пам’ятаю, чи вже прийшла до мене ти, ні не ти

Не пам’ятаю, коли ти хотіла жити

Не пам’ятаю, як ти виривала квіти

І я вже не знаю, правда то чи може ні

Не пам’ятаю нічого, а ти…

Но ты мне ответишь

Словами, что сдавят грудь

Но ты понимаешь, что я не смогу уснуть

И сердце больное зависло у меня в груди

Ты все понимаешь, а тыыы…

Ты, ты, ты все понимаешь

Ты, ты, ты многого не знаешь

Ты, ты, ты,ты, ты…эеэеэеэ

Ты, ты, ты все понимаешь

Ты, ты, ты меня не замечаешь

Ты, ты,ты, ты, ты…еэеэеээе (2х)

Переможець шоу «Х-фактор» і фіналіст конкурсу «Євробачення-2018» сьогодні випустив пісню під назвою «Ты-ты», яку написав більше двох років тому. Особливість композиції в тому, що в тексті поєднуються дві мови — українська і російська. MELOVIN неодноразово виконував цю пісню на концертах, але записати студійну версію вирішив лише зараз.

«Багатьом моїм шанувальникам ця пісня знайома, під час «Х-фактора» в мережі гуляла її демо-версія, однак я все вважав, що не час, — розповідає MELOVIN. — При цьому «Ты-ты» можна було почути практично на кожному моєму концерті. Слухачі її знають і люблять. І я вирішив: чому не зараз?».

Проте, артист запевняє, що звучатиме вона буде зовсім по-новому.

«Навіть на концертах виконання були не схожі один на одного,— говорить MELOVIN.— У студійній версії ми змішали в пісні кілька жанрів: електро, поп, рок, фанк. І додали в неї трошки драйву та … готики».

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