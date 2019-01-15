MELOVIN презентував новий кліп «З тобою, зі мною, і годі»
Фіналіст Євробачення-2018 MELOVIN презентував тизер нового кліпу «З тобою, зі мною, і годі». Дивіться просто зараз новий кліп MELOVIN «З тобою, зі мною, і годі», а також читайте слова далі в матеріалі.
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Дивіться онлайн кліп MELOVIN «З тобою, зі мною, и годі» просто зараз!
На початку жовтня MELOVIN представив публіці нову пісню українською мовою — «З тобою, зі мною, и годі». Автором музики і слів виступив сам артист, а саунд-продюсером — Антон Карський. Пісню співак написав після сварки з близькою людиною.
На особистій сторінці в соціальній мережі Instagram артист зазделегідь розмістив тизер нового кліпу.
«Знайомтесь! Той, ким пишаюсь! Той, хто знає, як зняти, щоб пішли мурахи», — представив MELOVIN режисера Юрія Катинського.
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Текст пісні:
До нас пришла осінь,
А ти сидиш один лиш сам
У темній кімнаті,
В своих обіймах сам на сам
Тримайся, ми поруч
Думки на виворіт тримай
І знай що навколо,
Все блідо-чорне як зазвичай
Колись побачимо світ ми навколо
Кольоровий, знайомий до болі
І не хвилюйся ми всі знайомі
З тобою, зі мною, і годі
До нас прийшла осінь
І темний світ тебе знайшов
Ми думали разом
Щоб я від тебе не пішов
Тримайся, ми поруч
Думки навиворіт тримай
І знай що навколо
Все блідо-чорне, як зазвичай.