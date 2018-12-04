Ексклюзивне інтерв’ю з переможцем «Х-фактор»-6 MELOVIN’ом

MELOVIN — переможець «Х-фактор» 6 сезон, представник України на Євробаченні-2018 і володар величезної армії шанувальників — дав ексклюзивне інтерв’ю сайту STB.UA. Артист розповів про новий альбом, майбутній сольний концерт та поділився спогадами. Детальніше читайте в матеріалі.

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Сьогодні другий прямий ефір «Х-фактор»-9, присвячений 90-м. Які артисти того періоду тобі подобаються?

Я абсолютно не слухаю музику 90-х. А чи можна Пугачову зарахувати до цього періоду? Річ у тім, що я колекціоную вінілові пластинки. Знаючи про моє захоплення, хрещена мама подарувала мені цілу добірку з музикою Пугачової. Я був вражений. У неї є дуже крута музика і фішки.

А із зарубіжних музикантів?

Я люблю джаз. Божеволію від творчості Елли Фіцджеральд, обожнюю Луї Армстронга.

Що у тебе асоціюється з періодом 90-х – початком 2000-х?

У мене немає ніяких певних спогадів. Пам’ятаю тамагочі. Я їх просто обожнював, дуже хвилювався за все, що відбувалося на екранчику. Вони у мене постійно ламалися.

Чи є хвилювання перед виходом на сцену Х?

Я б не назвав це хвилюванням. Швидше, мандраж, який був завжди. Я ніколи не боюся виходити на сцену. Але завжди хвилююся, щоб все було правильно і пройшло гладко. Щодо «Х-фактора», я шалено щасливий, що повертаюся на цю сцену. Для мене це дуже важливо. Який може бути страх? Я вже виграв (сміється. – Прим. ред.)!

Який найприємніший спогад з «Х-фактора»?

Велика і дружня команда, яка постійно все для тебе робить! Кожен для тебе вчитель. Після проекту ти вже розумієш, яку команду хочеш бачити біля себе.

Кого ти підтримуєш з учасників 9 сезону?

Я б не сказав, що когось підтримую. Я дивився тільки перший прямий ефір. Мені подобаються ZBSband і Дмитро Волканов, але не можу нікого виділити. Насправді дуже рано судити. Все стане зрозуміло ближче до 4 ефіру.

До речі, ти сьогодні не в чорному…

Хочеться змінюватися. Навесні виходить новий альбом «OCTOPUS». Це будуть абсолютно інші історії. У нас нове бачення: мінімум чорного кольору. Ми хочемо поєднати між собою такий собі образ молодого Далі та мистецтва. Буде більше цікавого!

Що ще нового нас чекає навесні?

Новий альбом буде не схожий ні на що. Ми постійно займаємося цим. Буде новий рівень, новий я. Зміниться навіть стиль музики. Ми взяли багато вставок з музичного напряму «funk» та оркестрових моментів. Також 13 грудня презентуємо нову новорічну пісню українською мовою. Про що пісня? Розкрию для вас кілька рядків з пісні: З татовим вином І маминим теплом… Композиція не схожа на всі інші новорічні пісні. Вона буде максимально теплою, чесною і про сім’ю. Мама її сьогодні вже слухала.

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