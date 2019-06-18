Победитель шоу «Х-фактор» и финалист Евровидения-2018 MELOVIN снимает клип на новую песню «Ты», где главную роль сыграет «Королева Украины». Редакция сайта STB.UA побывала на съемках видео и узнала о сюжете и новом образе MELOVINа. Читайте подробнее.

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Сегодня, 18 июня, состоялись съемки клипа MELOVIN на его новый хит «Ты». В видеоработе артист предстал в роли профессионального шулера. Главную женскую роль в клипе сыграла победительница конкурса красоты «Королева Украины-2018» и участница Miss Grand International-2018 Яна Лауринайчуте.

«Это наша вторая совместная работа с Катей и Тарасом. Потрясающая команда, им всегда приходят в голову новые оригинальные идеи. Такого MELOVINа вы в кадре никогда не видели. Это будет своего рода мини-фильм с захватывающим сюжетом и красивой картинкой», – поделился MELOVIN.

Создатели обещают, что в клипе будут бурлить нешуточные страсти: ложь, обман, и, конечно же, не обойдется без любви.

По сюжету, MELOVIN – профессиональный шулер, который зарабатывает на жизнь тем, что обводит вокруг пальца богатых клиентов подпольного казино. Любовь, страсть и деньги — в конце герою предстоит сделать непростой жизненный выбор.

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Съемочная смена продлилась больше 48 часов. Продюсером клипа выступила Катерина Малая. Режиссер – Тарас Голубков, который ранее снял для артиста видеоклип на песню «Under The Ladder».

Премьера клипа запланирована на лето 2019.

Источник фото: melovin_official

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