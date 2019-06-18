Переможець шоу «Х-фактор» і фіналіст Євробачення-2018 MELOVIN знімає кліп на нову пісню «Ты», де головну роль зіграє «Королева України». Редакція сайту STB.UA побувала на зйомках відео та дізналася про сюжет і новий образ MELOVINа. Читайте докладніше.

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Сьогодні, 18 червня, відбулися зйомки кліпу MELOVIN на його новий хіт «Ты». У відеороботі артист з’явився в ролі професійного шулера. Головну жіночу роль у кліпі зіграла переможниця конкурсу краси «Королева України-2018» та учасниця Miss Grand International-2018 Яна Лаурінайчуте.

«Це наша друга спільна робота з Катею і Тарасом. Приголомшлива команда, їм завжди приходять в голову нові оригінальні ідеї. Такого MELOVINа ви в кадрі ніколи не бачили. Це буде свого роду міні-фільм із захоплюючим сюжетом і гарною картинкою», – поділився MELOVIN.

Творці обіцяють, що в кліпі будуть вирувати неабиякі пристрасті: брехня, обман, і, звичайно ж, не обійдеться без кохання.

За сюжетом, MELOVIN – професійний шулер, який заробляє на життя тим, що обводить навколо пальця багатих клієнтів підпільного казино. Кохання, пристрасть і гроші — в кінці герою належить зробити непростий життєвий вибір.

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Знімальна зміна тривала більше 48 годин. Продюсером кліпу виступила Катерина Мала. Режисер – Тарас Голубков, який раніше зняв для артиста відеокліп на пісню «Under The Ladder».

Прем’єра кліпу запланована на літо 2019.

Джерело фото: melovin_official

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