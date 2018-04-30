MELOVIN – Under The Ladder: прем’єра кліпу

Палаючі рояль, руки і корона – представник України на «Євробаченні» MELOVIN презентував свій кліп на пісню Under The Ladder, з якою виступить на європейському конкурсі. Продюсером та ініціатором зйомок кліпу виступила Катерина Мала. Режисером – Тарас Голубков.

– Ця відеоробота – розповідь про боротьбу з самим собою, зі спокусами і труднощами, які заважають йти до успіху, – розповідає режисер кліпу Тарас Голубков. – У кліпі у нас і вітер, який намагається збити героя з ніг, і спокусниця, роль якої виконує чарівна Юлія Гершун, і, звичайно ж, всепоглинаючий вогонь. В якому MELOVIN згорає, і відроджується з попелу вже зовсім іншою людиною.

До речі, горить MELOVIN в кліпі в прямому сенсі. Для реалістичності картинки руки артисту дійсно підпалювали – правда, зі спеціальним захистом.

– В якийсь момент мені навіть здалося, що вона не спрацювала, – згадує MELOVIN. – І руки дійсно почали горіти. А все тому, що до кінця зйомок ми вже мало що розуміли. Але, добре, шкіра в порядку, а кадр вийшов приголомшливим, результатом я дуже задоволений.

Нагадаємо, 10 травня MELOVIN вийде на сцену «Євробачення-2018», щоб представити Україну європейській публіці на півфіналі конкурсу.

