Тарас Голубков продовжив співпрацю з MELOVIN’ом і зняв для нього новий кліп на пісню «Ты» – міні-фільм із захопливим сюжетом і гарною картинкою. Редакція сайту STB.UA розпитала режисера, чого варто очікувати глядачеві, де проходили зйомки і якою буде зав’язка сюжету. Читайте докладніше.

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Розкажіть про вашу нову спільну роботу з MELOVIN’ом.

Ми повернулися до співпраці з новим треком MELOVIN’а «Ты». Як мені здалося, в пісні є нота азарту – гра між чоловіком і жінкою. Все це втілилося у форму казино і покерного столу. Тут будуть гроші, зброя, пристрасть. Варто зазначити, що це ігрова історія. Тут немає якихось символічних речей. Ми відійшли від містично-символічного і прийшли в кіноестетику. Робимо своє невеличке кіно.

MELOVIN зазначив, що історія чимось схожа на «Бонні і Клайд».

Частково так. Трек називається «Ты» — це звернення до жіночого образу, який тут буде причиною всієї сюжетної лінії.

Розкажіть трохи про головну героїню. Чому вибрали Яну Лаурінайчуте?

У нас було основне режисерське завдання підібрати відповідний типаж. Яна дуже органічно виглядає в кадрі.

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Чому вибрали місцем зйомки «Шоколадний будиночок»?

Коли ми записали ідею, то в голові відразу виникла ця локація. У Києві ви ніде не знайдете нічого подібного.

Хотіли би продовжити співпрацю з MELOVIN’ом?

Безумовно, мені завжди цікаво працювати з молодими і талановитими людьми, які роблять хорошу музику. Я завжди відкритий!

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