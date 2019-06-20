Головна героїня нового кліпу MELOVIN’а на пісню «Ты» Яна Лаурінайчуте розповіла редакції сайту STB.UA про свою роль, вбрання і дитячі мрії. Читайте докладніше.

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Відбулися зйомки кліпу MELOVIN’а на його новий хіт «Ты». Головну жіночу роль у кліпі зіграла переможниця конкурсу краси «Королева України — 2018» та учасниця Miss Grand International — 2018 Яна Лаурінайчуте.

Яно, це ваш перший досвід участі у зйомках?

Так, вперше пробую себе в ролі актриси. Все шалено подобається. Не очікувала, що атмосфера буде настільки дружня і захоплива. У мене маса позитивних емоцій.

Розкажіть про свою роль у кліпі?

У відеокліпі буде все — пристрасть, гроші, інтриги, кохання… «Ты» — це яскрава суміш «Бонні і Клайд» і «Джеймса Бонда». Мені дуже подобаються такі сюжети. Я обожнюю детективи і бойовики.

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Як ви почуваєтеся в кадрі?

Мені дуже комфортно працювати з MELOVIN’ом. Він приголомшливо передає емоції, як справжній професійний актор. Я хоч і новачок у зйомках, але вдається їх вловити і відчути. У нього дуже сильна енергетика.

Скільки суконь ви зміните за кліп?

Буде три розкішні сукні, включаючи сукню з мого ательє Espasio Atelier.

Де б ви ще хотіли спробувати свої сили?

Мене настільки захопив цей процес! Я б хотіла взяти участь у зйомках в такому ж жанрі, але вже в кіно. Мрія дитинства починає здійснюватися.

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