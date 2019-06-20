Главная героиня нового клипа MELOVIN’а на песню «Ты» Яна Лауринайчуте рассказала редакции сайта STB.UA о своей роли, нарядах и детских мечтах. Читайте подробнее.

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Недавно состоялись съемки клипа MELOVIN’а на его новый хит «Ты». Главную женскую роль в клипе сыграла победительница конкурса красоты «Королева Украины — 2018» и участница Miss Grand International — 2018 Яна Лауринайчуте.

Яна, это ваш первый опыт участия в съемках?

Да, впервые пробую себя в роли актрисы. Все безумно нравится. Не ожидала, что атмосфера будет настолько дружеская и захватывающая. У меня масса положительных эмоций.

Расскажите о своей роли в клипе?

В видеоклипе будет все — страсть, деньги, интриги, любовь… «Ты» — это яркая смесь «Бонни и Клайд» и «Джеймса Бонда». Мне очень нравятся такие сюжеты. Я без ума от детективов и боевиков.

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Как вы чувствуете себя в кадре?

Мне очень комфортно работать с MELOVIN’ом. Он потрясающе передает эмоции, как настоящий профессиональный актер. Я хоть и новичок в съемках, но удается их уловить и прочувствовать. У него очень сильная энергетика.

Сколько нарядов вы смените за клип?

Будет три роскошных наряда, включая платье из моего ателье Espasio Atelier.

Где бы вы еще хотели попробовать свои силы?

Меня настолько увлек этот процесс! Я бы хотела поучаствовать в съемках в таком же жанре, но уже в кино. Мечта детства начинает сбываться.

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