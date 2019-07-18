Даша Трегубова: мій «Х-фактор» або «Гра престолів»

Ведуча 10 сезону легендарного шоу «Х-фактор» на телеканалі СТБ Даша Трегубова поділилася з шанувальниками фото зі зйомок проєкту. Детальніше в матеріалі.

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Талановита актриса і ведуча Даша Трегубова поділилася в соціальній мережі Instagram новим знімком зі зйомок «Х-фактора», порівнявши проект з культовим американським серіалом

«мій «Х-фактор» або «Гра престолів», — прокоментувала знімок Даша.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Шанувальники залишили під фото безліч коментарів, підкресливши красу, розум і доброту ведучої:

«Не знаю, Даша, кроме того, что Вы очень Красивая, талантливая, женственная и просто хороший человек», «Главное чтобы все остались в конце живы. Вы очень душевная», «Умная, талантливая, красивая и невероятно добрая! Как же проекту повезло с ведущей! Даша, с нетерпением ждем первый выпуск!»

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Нагадаємо, 10 сезон легендарного вокального шоу «Х-фактор» стартує вже 14 вересня на телеканалі СТБ. Цього року проект відзначає свій день народження. Цей сезон буде особливим в історії проекту та збере рекордну кількість зірок.

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