Оля Полякова: найкращі образи судді «Х-фактор»-10

Поп-діва української сцени і нова суддя 10 сезону вокального шоу «Х-фактор» на телеканалі СТБ Оля Полякова з’являлася в яскравих і незвичайних образах на зйомках проекту. Дивіться підбірку найкрасивіших нарядів артистки прямо зараз!

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Оля Полякова — одна з найуспішніших українських артисток, яка є еталоном успіху та таланту. Вона вже багато років впевнено підкорює серця слухачів по всьому світу. А зараз співачка в складі журі проєкту «Х-фактор» допомагає розглянути в конкурсантів той самий фактор «Х»!

Так, на кастингах Оля з’являлася в сексуальній і ефектній напівпрозорій чорній сукні у великий білий горох з воланами через плече. Підкресливши стильний лук яскраво-червоною помадою.

Один з пам’ятних образів — сріблястий топ кольору металік, оголюючий одне плече. Доповнивши образ одним з фірмових кокошників, прикрашеним золотими птахами.

Помаранчева міні-спідниця, чорний топ і спадаючі довгі локони — вбрання викликало неймовірний ажіотаж в мережі! Оля порівняла цей образ з морквою, продемонструвавши забавний колаж шанувальникам в соціальній мережі Instagram.

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