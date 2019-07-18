Даша Трегубова: мой «Х-фактор» или «Игра престолов»
Ведущая 10 сезона легендарного шоу «Х-фактор» на телеканале СТБ Даша Трегубова поделилась с поклонниками фото со съемок проекта. Подробнее в материале.
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Талантливая актриса и ведущая Даша Трегубова поделилась в социальной сети Instagram новым снимком со съемок «Х-фактора», сравнив проект с культовым американским сериалом.
«Мой «Х-фактор» или «Игра престолов», — прокомментировала снимок Даша.
Поклонники оставили под фото множество комментариев, подчеркнув красоту, ум и доброту ведущей.
«Не знаю, Даша, кроме того, что Вы очень Красивая, талантливая, женственная и просто хороший человек», «Главное чтобы все остались в конце живы. Вы очень душевная», «Умная, талантливая, красивая и невероятно добрая! Как же проекту повезло с ведущей! Даша, с нетерпением ждем первый выпуск!»
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Напомним, 10 сезон легендарного вокального шоу «Х-фактор» стартует уже 14 сентября на телеканале СТБ. В этом году проект отмечает свой день рождения. Этот сезон будет особенным в истории проекта и соберет рекордное количество звезд.