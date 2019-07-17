Оля Полякова: лучшие образы судьи «Х-фактор»-10

Поп-дива украинской сцены и новая судья 10 сезона вокального шоу «Х-фактор» на телеканале СТБ Оля Полякова блистала в ярких и необычных образах на съемках проекта. Смотрите подборку самых красивых нарядов артистки прямо сейчас!

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Оля Полякова — одна из самых успешных украинских артисток, которая является эталоном успеха и таланта. Она уже много лет уверенно покоряет сердца слушателей по всему миру. А сейчас певица в составе жюри проекта «Х-фактор» помогает рассмотреть в конкурсантах тот самый фактор «Х»!

Так, на кастингах Оля блистала в сексуальном и эффектном полупрозрачном черном платье в крупный белый горох с воланами через плечо. Подчеркнув стильный лук ярко-алой помадой.

Один из запоминающихся образов — серебристый топ цвета металлик, оголяющий одно плечо. Дополнив образ одним из фирменных кокошников, украшенным золотыми птицами.

Оранжевая мини-юбка, черный топ и ниспадающие длинные локоны — наряд вызвал невероятный ажиотаж в сети! Оля сравнила этот образ с морковкой, продемонстрировав забавный коллаж поклонникам в социальной сети Instagram.

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Оригинальное мини-платье с шнуровкой по бокам подчеркнуло идеальную фигуру и декольте Оли. Украсили образ бирюзовые туфли и шляпка.

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